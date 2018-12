Apareixen destrossats alguns monòlits de la Batalla de l'Ebre

Part del patrimoni històric de la Batalla de l'Ebre i la Guerra Civil a la Terra Alta ha patit un acte vandàlic. Els monòlits de la IV divisió franquista de Navarra a la Fatarella, la creu del Terç i el monument a les víctimes republicanes a Quatre Camins de Vilalba dels Arcs i el monòlit del Terç a Punta Targa de Corbera d'Ebre han aparegut destrossats. Les entitats de memòria històrica han denunciat a les xarxes la destrossa d'un patrimoni històric extraordinari, i rebutgen les mostres "d'odi i d'ignorància" que representen aquests atacs vandàlics contra elements de commemoració a víctimes dels dos bàndols. Els monuments destrossats estan catalogats com a Béns Culturals d'Interès Local (Becil

Dia trist pels que treballem per recuperar i conservar la memòria de la batalla de l'Ebre. La destrucció de la memòria aliena només és propi de l'odi, la intolerància i la imposició ... vaja del feixisme que aparentment és pretén esborrar pic.twitter.com/truaSdy2dN — David Tormo (@dtormoben) 6 de desembre de 2018





Els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets però no hi ha, de moment, cap persona detinguda ni investigada. Tampoc els ajuntaments afectats han presentat encara cap denúncia, malgrat que els monuments destrossats estan catalogats als pobles com a Béns Culturals d'Interès Local (Becil).

Un dels monuments danyats és el monument a la IV divisió franquista de Navarra, l'encarregada de reforçar el bàndol franquista contra la resistència republicana a la Batalla de l'Ebre. Va ser l'encarregada d'avançar i conquerir la Fatarella, el 14 de novembre del 1938, dos dies abans del final de la Batalla de l'Ebre.

Pel que fa a l'espai històric de Quatre Camins de Vilalba dels Arcs, va ser un camp de batalla durant el conflicte. La Germandat de Supervivents del Terç de Nostra Senyora de Montserrat va construir el monument als anys seixanta com a mostra de "reconciliació, perdó i pau", com explica l'empresa de memòria històrica Terra Enllà. Estava format per una creu dels requetès en record als franquistes que hi van morir i també comptava amb un monument de record als republicans caiguts al camp de batalla que també ha estat afectada per l'acció vandàlica.

També el Terç de Punta Targa de Corbera d'Ebre és la cota 481 on van resistir la 60a Divisió i un batalló de la 3a divisió republicanes contra l'assalt del Terç de Montserrat el 19 d'agost del 1938.