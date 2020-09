L’Aquitània es reinventa com un teatre “poliamorós” i aventurer

L’Àlex i el Bruno són els personatges de Guillem Clua interpretats per Albert Triola i Ramon Pujol que es van posar el públic de la Sala Flyhard a la butxaca amb el seu enamorament a la comèdia romàntica Smiley. Han passat els anys, s’han mudat, i serà al Teatre Aquitània de Barcelona on explicaran els seus problemes “més madurs, però igual de divertits i entretinguts”, com diu la presentació de Smiley, després de l’amor. Precisament aquest muntatge, que va quedar avortat per la pandèmia al Club Capitol, obrirà el 16 d'octubre la nova etapa del teatre liderada per la cooperativa Barc Comunicació, formada per quatre veterans de la comunicació cultural i teatral: Blanca de Carreras, Andreu Rami, Rubén García i Sem Pons. "Ens fa molta il·lusió poder estrenar aquest nou text de Guillem Clua perquè per a molts i moltes de la nostra generació va ser un dels primers referents a escena que plasmava una història romàntica gai", afirma Rubén García.

El seu lema és programar espectacles “d’una gran qualitat artística sense renunciar mai a la comercialitat i l’entreteniment”. També volen obrir la porta a la dramatúrgia catalana contemporània, a un teatre “paritari, respectuós, inclusiu” i amb responsabilitat social i mediambiental. Entre els seus objectius hi ha fer cultura de barri i aconseguir “ubicar el teatre en l’imaginari col·lectiu”. “Cap pandèmia o crisi global ens podrà impedir de posar-hi tota la il·lusió, tota la passió i tota la professionalitat de què som capaces”, diu De Carrera. “Ens agrada imaginar-nos que el teatre és un espai poliamorós que necessita omplir-se d’aventures fugaces d’una nit i sobretot d’unes altres estables. Farem com el Tinder, volem fer match entre l’Aquitània i les companyies”, assegura Rami.

Dos plats forts més de la temporada seran la reposició del muntatge Kràmpack de la companyia White Moose, que va acabar la temporada passada al mateix teatre amb un 100% d’ocupació, i el retorn deu anys després de veure’s a La Villarroel de La marató de Nova York, una producció de la Sala Trono amb Joan Negrié i, una altra vegada, Albert Triola (del 20 de gener al 14 de febrer del 2021). Aquesta serà la primera de les dues temporades que d’entrada programaran els Barc. L'objectiu és que el format mitjà de l’Aquitània de 326 localitats serveixi, com diu Rami fent servir termes empresarials, per fer “d’incubadora d’èxits” i “d’accelerador d’espectacles que estan triomfant en sales petites”. Aquest és el cas de La Mascarada (del 8 d’abril al 2 de maig del 2021), una producció d’Els Pirates Teatre, a partir d’ El burgès gentilhome de Molière, que es va poder veure al Teatre Akadèmia, i d' Ovelles, una producció de la Flyhard amb dos noms coneguts de l’escena catalana, Biel Duran i Sara Espígul (de l’11 de març al 4 d’abril del 2021). També tornarà, en una data pendent de confirmació, el monòleg guanyador de l’últim premi Max a l’autoria revelació, Els dies mentits, de Marta Aran, sobre el tabú de l’anorgàsmia femenina.

“El sector teatral troba molt a faltar un punt mig com l’Aquitània entre les sales petites, com el Maldà i la Flyhard, i les més grans, com el Poliorama i el Victòria –explica Sem Pons–. Moltes vegades el que passa en aquesta ciutat és que una producció de gran èxit en una sala petita té dos camins: morir en aquell moment o intentar fer un salt que és enorme a una sala molt més gran amb un risc que molts no poden assumir. Creiem que l’Aquitània és un espai perquè hi puguin fer el seu creixement”.

El primer espectacle de l'Estat d'improvisació musical

Abans de la programació Barc Comunicació va treballar per a l’empresa que gestiona el teatre, Artisteando Barcelona, en què portava la comunicació i la premsa. En paral·lel a les noves línies, mantindran i potenciaran algunes de les existents, com la de l’humor, en què es podran veure Impro Side Story, el primer i reeixit espectacle d’improvisació musical (del 18 de setembre al 6 de novembre); 1001 gags, amb Mònica Pérez i Jordi Rios (del 19 de setembre al 10 d’octubre), i la línia dels monòlegs stand-up, els caps de setmana durant tota la temporada, amb noms destacats com Tian Lara i Víctor Parrado. Andreu Rami no només farà de gestor, sinó que també actuarà al costat d'Àlex Martínez a Autónomos, el musical (del 13 de novembre al 15 de gener), que narra en clau d'humor les vicissituds d'un freelance per sobreviure en el món laboral.

El teatre infantil també tindrà continuïtat en els nous temps de l’Aquitània. Els espectacles que es podran veure en aquest àmbit són la història d’una parella de pescadors pobres i un peix daurat d’ El peix d’or, de Binixiflat Titelles (fins al 27 de setembre); Bon appetit, de la companyia Spectacular Spectacular, en què la rateta Renné té la salvació d’un restaurant a les potes (del 4 d’octubre a l’1 de novembre); On és la Fada Alegria?, un musical amb màgia de Tinet Puig (del 7 al 29 de novembre); Imma i Gina (o com sobreviure en un món digital), també de Tinet Puig (del 5 de desembre al 3 de gener del 2021). El renovat Aquitània tendirà ponts amb la pròxima escola de dansa Som-hi Dansa amb dos muntatges: el clàssic El Trencanous (del 5 de desembre al 3 de gener) i Oz. El regne màgic, que combina clàssica i jazz (del 6 al 28 de febrer).