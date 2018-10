L'Aragó reclama una altra peça del monestir de Sixena que és al jutjat de Saragossa

260x366 'Presentació de Jesús al temple', del Mestre de Sixena / Balclis 'Presentació de Jesús al temple', del Mestre de Sixena / Balclis

El govern de l'Aragó ha presentat una demanda al jutjat de primera instància número 1 d'Osca per reclamar el fragment del retaule major del monestir de Sixena, retirat d'una subhasta a Barcelona i que es troba en dipòsit al Museu de Saragossa per ordre judicial. El govern aragonès ha confirmat a l'ACN que va presentar la demanda dilluns i l'advocat de Vilanova de Sixena, Jorge Español, ha informat que en nom de l'Ajuntament també s'ha presentat una demanda judicial al respecte aquesta setmana perquè la peça, la taula de la 'Presentació del nen Jesús al temple' del Mestre de Sixena torni al Monestir.

El fragment del retaule major del monestir aragonès de Santa Maria de Sixena s'havia de subhastar a la Casa Balclis de Barcelona el maig del 2017. L'havia aportat la família Carandini de Robert i tenia un preu de sortida de 85.000 euros, segons Español. L'obra, però, va ha arribar en dipòsit el novembre del 2017 al Museu de Saragossa, on segueix custodiada fins que finalitzi la causa judicial, per ordre del jutjat d'instrucció número 6 de Barcelona, que no va atribuir cap titularitat a la peça. Ara el jutjat d'Osca s'haurà de pronunciar sobre les dues demandes, que reclamen que aquest fragment del retaule torni al monestir de Sixena.

Asseguraven que és falsa

La taula va ser retirada de subhasta per una denúncia de l'advocat de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena, Jorge Español, en què s'al·legava que era falsa i no pertanyia al Mestre de Sixena, per la qual cosa no devia formar part del conjunt datat a principis del segle XVI. Per contra, la Casa Balclis sempre va sostenir que disposava de tota la documentació per demostrar que la taula era autèntica i que experts ho acreditaven. Ara, tant l'Ajuntament de Vilanova de Sixena com el govern aragonès la reclamen.



Un pintor anònim, anomenat pels historiadors Mestre de Sixena en homenatge a la seva principal obra coneguda, va realitzar una trentena de taules que componien el retaule major del Reial Monestir de Santa Maria de Sixena. La que s'havia de subhastar a Balclis es defensava que era autèntica i representava la 'Presentació de Jesús al temple'. Una fotografia demostrava que era des del 1956 a l'Institut Ametller de Barcelona i consta que pertany a la col·lecció del comte de Torroella de Montgrí, segons la casa de subhastes.



Segons Balclis, l'obra original es conserva íntegrament, tot i que està coberta parcialment per una capa de repintades, que la van voler convertir en una peça més comercial pel gust de l'època. És per això que recomanen que s'hi faci una neteja meticulosa, que no es podrà fer, segons el document del jutjat, sense la seva autorització prèvia.