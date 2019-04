Assassinen a trets el raper Nipsey Hussle

El raper Nipsey Hussle va morir ahir diumenge després de rebre diversos trets durant un enfrontament al sud de Los Angeles, segons han confirmat fonts oficials als mitjans locals. Tenia 33 anys, i durant el tiroteig hi va haver altres ferits que van ser traslladats a l’hospital.

Hussle va escriure, a les 14.52 h, poc abans que li disparessin, un missatge a Twitter que deia: "Tenir enemics forts és una benedicció".

Having strong enemies is a blessing. — THA GREAT (@NipseyHussle) 31 de març de 2019

A les 15.20 h la policia va rebre una trucada alertant dels trets. A Hussle li van disparar a la porta de la seva botiga, The Marathon Clothing Store, al número 3249 de l’avinguda Slauson, al sud de la ciutat.

El nom real de Hussle era Ermias Ashgedon, tenia dos fills i havia crescut en un barri al sud de Los Angeles, on havia format per de tota la cultura de les bandes. Va començar gravant els seus propis temes el 2005 i va publicar el seu primer single el 2009, ‘Hussle in the house’. En aquell videoclip deixava clara la seva implicació amb Rollin 60's Neighborhood Crips, una de les bandes més grans de Los Angeles amb uns orígens que es remunten al 1976. Va col·laborar amb artistes com ara Snoop Dogg, YG, The Game, DJ Mustard, Ty Dolla $ign, Joe Moses, Kendrick Lamar, Buddy i Dom Kennedy. ‘Victory lap’, publicat el 2018, va ser el seu primer àlbum i va ser nominat com a millor àlbum de rap als Grammy.

Hussle va construir la seva carrera a poc a poc i la major part del temps allunyat de la gran indústria musical. L'any passat, però, va treballar amb el segell Atlantic. "Necessitava ser reconegut, necessitava tenir la ràdio, una maquinària que em portés on havia arribat, per això em vaig aliar amb Atlantic. Com a artista 'indie' no tenia relacions amb la indústria", assegurava en una entrevista a 'Rolling Stone'.