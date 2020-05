L'Ateneu Barcelonès nega la inacció i la falta d'atenció als socis

L'Ateneu Barcelonès rebat les crítiques recents d'una quarantena de socis –entre els quals hi ha Beth Galí, Rosa Maria Malet i Gemma Calvet– sobre la gestió de l'entitat durant la crisi del coronavirus. La junta directiva respon a la seva carta pública de denúncia negant les acusacions sobre una "aturada dràstica" de l'activitat (amb exemples d'iniciatives que s'han pres en aquest període), i també les crítiques per "manca de consideració" i acompanyament als socis.

En aquest cas, la junta de Jordi Casassas Ymbert destaca que s’ha ofert una moratòria del pagament de les quotes fins a finals d’any als socis afectats per un ERTO o autònoms amb dificultats, entre altres avantatges. A més, defensa l'ERTO aplicat i matisa que afecta 12 dels 31 treballadors, i no tota la plantilla.

En el document, la junta es mostra "sorpresa" per la carta pública de la quarantena de socis i "aclareix" –"amb fets comprovables"– tres retrets que al seu parer van més enllà de les "opinions i els judicis de valor legítims".

Una aturada dràstica?

En primer lloc, respon a l'acusació sobre una aturada "dràstica" de l'activitat coincidint amb el tancament de la seu física de l'Ateneu, al carrer Canuda. "Tot el contrari, han aparegut sis butlletins de temàtica cultural, consultats pel 40% dels receptors, reforçats amb activitats monogràfiques amb poetes, músics, actors, escriptors, etc.; l’activitat dels poetes, sense anar més lluny, va tenir 21.000 visualitzacions a Twitter", contraposa la junta. Paral·lelament, l’Escola d’Escriptura "ha fet un esforç considerable per reconvertir els cursos en modalitat no presencial, esforç que s’ha vist recompensat amb un èxit notable", afegeixen.

El segon "retret" dels socis feia referència a la "manca de consideració" envers el conjunt dels socis. Sobre aquesta qüestió, la direcció esgrimeix dues cartes, enviades el 26 de març i el 8 d'abril, "de suport i encoratjament". Cartes que demanaven "solidaritat i contribució" als socis que no pateixen dificultats econòmiques. A més, la junta destaca que a partir de la primera setmana de confinament s’ha ofert una moratòria del pagament de les quotes fins a finals d’any als socis afectats per un ERTO o autònoms amb dificultats, així com la possibilitat de donar-se de baixa durant tres mesos i poder reingressar-hi sense el pagament de la quota d’entrada.

L'ERTO, "parcial i ben comunicat"

Finalment, l'Ateneu es defensa de la petició de retirada de l'ERTO i corregeix els socis descontents en el sentit que no ha afectat tot l'equip professional de la casa sinó 12 dels 31 treballadors. A més, apunta que es va donar informació detallada als socis sobre les "motivacions i circumstàncies" del procés, i retreu als representants dels treballadors haver-se negat a acceptar una proposta inicial que consistia en la recuperació, durant un any natural, de les hores que no quedaven incloses en el teletreball.