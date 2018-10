L'Audiència de Barcelona jutja deu membres de grups musicals i discogràfiques neonazis

L'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar aquest dimarts deu persones vinculades a dos grups de música neonazi, Batallón de Castigo i Más que Palabras, els quals venien material filofeixista a través d'internet i en una botiga de Madrid. La fiscalia demana penes de fins a onze anys de presó i la dissolució dels grups, les societats mercantils i les webs, la prohibició d'activitats mercantils i de promoció o venda de música i multes de 7.200 a 10.800 euros. L'Audiència els acusa dels delictes d'associació il·lícita, contra els drets fonamentals i les llibertats públiques, difusió d'idees que emparen el genocidi i possessió d'armes prohibides.

El fiscal Miguel Ángel Aguilar explica que els grups Batallón de Castigo i Más que Palabras són dues reconegudes bandes de música RAC ('rock against comunism') i 'oi!', que en les lletres fan apologia de la violència, el racisme i el feixisme. A més, els seus líders tenen discogràfiques i distribuïdores de material, com banderes, samarretes, llibres i simbologia diversa relacionada amb el nazisme.

La investigació va començar arran d'una denúncia del concert que van celebrar el 30 d'octubre del 2010 a la sala Kon-fusión de la Zona Hermètica de Sabadell, on van assistir unes 250 persones, algunes d'elles amb condemnes per delictes violents. Els Mossos van gravar els concerts i van identificar els músics i alguns dels assistents. La investigació va permetre descobrir que havien fet altres concerts similars, gravats i penjats a internet, i on es pot comprovar que els assistents també feien proclames feixistes.

El maig del 2012 es van fer diversos escorcolls en domicilis i locals de Madrid, on es va intervenir nombrós material filofeixista. També es va poder comprovar que les vendes i distribució a través d'internet i correu postal d'aquest material, així com de la música, van suposar uns ingressos de 2,5 milions d'euros entre el 2007 i el 2011. Diversos dels acusats tenen antecedents penals per delictes violents, sobretot lesions, però també d'homicidi, com és el cas d'Antonio Eduardo, líder de Batallón de Castigo.

Per tot això, el fiscal demana penes de fins a 11 anys de presó per als integrants dels dos grups i les empreses relacionades, així com confiscar-ne el material, el tancament de les webs i l'anul·lació dels drets d'autor dels dos grups. El cas ha començat amb la petició de les defenses d'arxivar el cas perquè ja hauria prescrit i perquè es jutgi en un jutjat de Madrid. El tribunal ha denegat la segona petició i de la primera ha dit que la resoldrà en la sentència.

En la primera sessió del judici han declarat tres mossos d'esquadra del grup especialitzat en extrema dreta de la Divisió d'Informació. Tots tres han explicat que les cançons que van tocar els dos grups al concert de Sabadell tenien lletres ofensives contra determinats col·lectius i que el públic estava format gairebé exclusivament per persones d'estètica 'skinhead' d'extrema dreta. A més, durant el concert es venien números de loteria per recaptar fons per a la guardiola de solidaritat amb un neonazi empresonat per un assassinat al metro de Madrid. Els assistents, a més, van fer la salutació feixista en diverses ocasions, tot i saber que els Mossos els estaven gravant, i van cridar 'sieg heil', salutació de l'Alemanya nazi.

Tant al concert, com a les webs i a la botiga física de Madrid es venien milers de productes relacionats amb el nazisme, com música, banderes i simbologia. A més, també penjaven a YouTube tots els seus concerts.