El BCN Film Fest estrena el 'Pinotxo' de Benigni i Garrone

El Pinotxo dirigit per Matteo Garrone amb Roberto Benigni com a Geppetto és una de les confirmacions de la programació que el BCN Film Fest ha anunciat aquest dijous. El primer festival no virtual de la desescalada, que tindrà lloc del 25 de juny al 2 de juliol als Cinemes Verdi. L'adaptació del conte de Carlo Collodi participarà en una secció oficial que comptarà amb un bon grapat de biopics: del general i polític Charles de Gaulle, del coreògraf Merce Cunningham, de la cantant australiana Helen Reddy i de la científica Madame Curie, aquest últim dirigit per Marjane Satrapi.

El BCN Film Fest continua apostant per les adaptacions literàries com un dels seus trets distintius, amb títols com Cuando Hitler robó el conejo rosa (adaptació del clàssic juvenil de Judith Kerr) i Quisiera que alguien me esperara en algún lugar, que porta al cinema un popular recull de contes de l'escriptora i periodista francesa Anna Gavalda. L'únic film català de la competició serà el documental Maragall i la Lluna, que evoca l'època en què Pasqual Maragall es va instal·lar a la casa de la Lluna, aleshores una nena de vuit anys, per conèixer millor la realitat del barri de Roquetes, al districte barceloní de Nou Barris.

Fora de competició, el documental Centoventi contro Novecento recorda el partit de futbol que van jugar els equips de rodatge de dos clàssics del cinema italià: el Novecento de Bernardo Bertolucci i Salo i els 120 dies de Sodoma de Pier Paolo Pasolini. Libreros de Nova York, un altre documental, es capbussa en el món de les llibreries novaiorqueses de col·leccionista especialitzades en incunables.

Cinema amb Gràcia, la secció de comèdia del BCN Film Fest, projectarà, entre d'altres, el retrat sobre el Tunis posterior a la caiguda de Ben Ali Arab blues ( Un divan à Tunis); la nova comèdia musical del director de Full Monty, Peter Cattaneo ( Que suene la música); el premi del públic del South by Southwest La família que tu eliges, amb Shia LaBeauf i Dakota Johnson, i el drama El glorioso caos de la vida, sobre una adolescent malalta de càncer enamorada d'un petit traficant.