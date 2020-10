El Centre Cultural de Terrassa va tornar a obrir les portes dissabte, a la meitat de la seva capacitat, amb la tercera Gala de Ballarins Catalans al Món, dirigida per Marisa Yudes. Tot i que pel fa a la qualitat dels ballarins catalans va ser una mica desigual, l'objectiu d'aquestes gales és fer-nos conèixer qui són els joves que formen part de companyies de dansa d'arreu del món i quin és el seu nivell artístic, una iniciativa més que lloable i que esperem que tingui continuïtat.

Els protagonistes de la nit van ser Mariona Orpella i Dario Sanz, integrants del Korpo Dance Project by Kirill Radev. Si a la primera part ens van mostrar les seves capacitats expressives a Beyond the threshold of the world de Kirill Radev, sobre l’ària Lascia ch’io pianga de Händel en una peça contemporània on els cossos esdevenen gairebé animals de columnes i braços serpentejants, a la segona van recrear el clàssic de Fokine Scheherazade, talment sorgits dels cartells dels Ballets Russos de Diàguilev, ella potser un pèl massa dura en un paper que requereix extrema sensualitat.

També va estar especialment inspirada Julia Roca –millor ballarina de Catalunya Roseta Mauri 2011–, de la Companyia Nacional de Portugal, que amb Mark Biocca van sobresortir a la complicada coreografia de Fernando Duarte Divalvi, amb música de Max Richter, un duo que combina el lirisme amb una segona part juganera i alegre que Roca va interpretar amb jovialitat.

Salvador Martínez Masat va demostrar la seva tècnica i lleugeresa en els salts al magnífic solo Take me with you de Robert Bondara sobre música de Radiohead, una peça vital, energètica i molt física que va rebre una gran ovació.

En l’àmbit de repertori clàssic va destacar Clara Pla, solista de l’State Opera Stara Zagora, que amb un extraordinari Ishigo Tomoki van delectar el públic amb el virtuosisme del Corsari a la primera part i de Don Quixot a la segona; Yago Catalinas i Beatriz Fernández Moreno, del National Moravian-Silesian Theatre, amb el pas a dos de Sylvia; i María José Espinoza, del Balletto del Sud, que es va llançar a la dansa pura amb el líric i apassionat intermezzo de Cavalleria Rusticana.