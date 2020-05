Els ballarins se les empesquen totes per mantenir la forma malgrat el confinament

Està acostumada a fer classes de dansa clàssica d'una hora i mitja gairebé cada dia. Per això la Laura Ruiz, una ballarina de Barcelona, no s'ho va pensar dos cops quan van decretar el confinament i va mirar d'organitzar-se per mantenir la forma, malgrat estar tancada entre les quatre parets del seu pis de Gràcia. Cada matí fa una barra seguint algun dels molts tutorials que han penjat aquests dies a YouTube, bàsicament per treballar la força i no perdre musculatura. A les cinc de la tarda segueix les classes del Ballet de Santiago de Xile en línia per fer un treball més especialitzat de dansa clàssica. "Encara que m'entreni des de casa és molt diferent d'estar en una classe on t'impliques al cent per cent i pots desplegar tota la potència. El primer que he vist que perdia és l'elasticitat de l'esquena i també la resistència cardiovascular", diu preocupada.

Després d'empassar-se les cancel·lacions dels espectacles que tenia previstos a França al març, va assumir unes classes per videoconferència a l'escola Olga Roig de Manresa, on ja impartia classes presencials abans del confinament, i també ha muntat unes classes a través del Jitsi amb un grup d'amigues, que segueixen els exercicis cadascuna des de casa seva. A l'escola li han regalat una barra portàtil i, per sort, tenia una estora de plàstic que li fa de base per no relliscar. "Això és molt important perquè aquests dies el que hem d'evitar sobretot es lesionar-nos i hem de vigilar molt les articulacions perquè és molt fàcil fer-te mal amb un terra inadequat i la falta d'espai". De tant en tant, a les classes, apareix la seva gosseta, que sembla voler fer algun plié amb la mestressa, com en el conte aquell d' El meu gosset vol fer ballet.

Ángel Güell, ballarí de flamenc i estret col·laborador de Rafael Amargo, es pot dir que ha tirat la tovallola. Pare de dos nens de 2 i 4 anys, amb prou feines pot fer un pas sense que la mainada el reclami. "A casa faig el que puc, alguns abdominals i flexions per no perdre força, però tenint nens treballar és molt complicat", diu sense perdre el bon humor. Fins i tot s'ha empescat la manera de compaginar paternitat i dansa, incloent els seus fills en algun dels exercicis d'elasticitat. Aprofita el pes del petit per forçar "la segona", és a dir l'obertura de cames. ¿Fer classes de dansa en línia com fan tants altres ballarins? "Impossible, estic molt cansat i al vespre, quan tinc un moment per a mi, estic fet pols", reconeix. Güell tenia l'agenda dels propers mesos ben atapeïda: sis setmanes a Madrid amb la companyia de Rafael Amargo i al maig actuava a la Carmen de Bieito, al Gran Teatre del Liceu. "L'altre dia parlava amb l'Amargo, amb qui tenim molt bona relació, i li deia que haurem de canviar de concepte, perquè ja sabem que els teatres trigaran molt a obrir. Tot plegat ens servirà per buscar noves maneres de mostrar el nostre treball", diu confiat.

651x366 El ballarí Angel Güell fa estiraments a casa amb el seu fill de dos anys / R.G. El ballarí Angel Güell fa estiraments a casa amb el seu fill de dos anys / R.G.

Una xarxa de solidaritat

Bet Morera, ballarina d'IT Dansa, es va assabentar en ple confinament que l'havien acceptada a la companyia Regensburg Tanz Theater d'Alemanya. "Vaig anar a fer les audicions just abans que decretessin el confinament i em van demanar si podia anar-hi al juny, perquè estan preparant una première per a l'octubre, però no sé si hi podré anar", explica. Així doncs, més que mai li cal mantenir la forma i confessa que n'és molt conscient: "Als ballarins no ens interessa perdre tot el treball corporal que hem fet durant anys i per això m'entreno diàriament, encara que potser no al màxim cada dia". De fet, explica que s'escolta el cos al matí, i sovint es decanta per una classe de ioga en línia, ideal per començar el dia –"T'ajuda a trobar una pau interior que repercuteix en el treball posterior"–, i tot seguit fa un " work out" per suar, amb esquats i abdominals. A més, aprofita les escales que té a casa per pujar els graons de dos en dos: tot és bo per enfortir la musculatura. De tant en tant complementa amb uns exercicis de pilates i dos cops per setmana segueix les classes en línia que ha organitzat l' IT Dansa per als seus ballarins. "Evidentment que no és el mateix que fer classe normal, però, en el fons, m'adono que no estic tan malament, i fins i tot he pogut reforçar parts que tenia més dèbils, com els braços", explica Morera.

Un dels aspectes que Morera valora més és la cadena de solidaritat que s'ha creat durant la pandèmia entre els ballarins d'arreu del món, que ofereixen classes i sessions obertes a les xarxes: "Veus molta gent generosa que té ganes de compartir i ho fan amb unes ganes i un amor que t'arriba i et dona ànims". Per exemple, recomana les classes de Skylar Brandt, Tiler Peck i Ashley Bouder del New York City Ballet.

315x478 Bet Morera / Bet Morera Bet Morera / Bet Morera

La cultura, un "refugi"

Trasbalsada i "molt afectada" pel que estem vivint, la ballarina i coreògrafa Roser López ha optat per replegar-se i dedicar temps a estudiar tècniques i pràctiques noves, com per exemple el mètode Feldenkrais. Continua entrenant-se cada dia unes hores, ballant a casa i fent diferents tipus de classes en línia, des d'arts marcials fins a barres de clàssica, però reconeix que, més que per estar en forma, ho fa per una qüestió de salut mental i emocional. "Per a mi la dansa és experiencial i té un component social fonamental, i ara tot això s'ha capgirat –reflexiona–. Trobo a faltar els meus companys i compartir amb ells el treball físic, perquè normalment faig un tipus de coreografies en què hi ha molt de contacte". Tot plegat la fa interrogar-se sobre com serà la tornada: "És parla de nova normalitat i m'agradaria saber com es traduirà en la nova situació el treball que fem pell a pell". També ha vist amb preocupació com molts dels bolos que tenia –per exemple, havien d'inaugurar el Festival de Dansa de València amb un programa doble, L'estol i el duet Fine lines– s'han anat cancel·lant un rere l'altre, també els que tenien a l'estranger. Amb tot, manté l'esperança: "Si una cosa positiva s'ha posat de manifest amb la pandèmia és la importància de la cultura. Tothom s'ha posat a mirar pel·lícules, espectacles i concerts en streaming per tenir el cap i l'ànima clara, perquè la cultura és un refugi".

651x366 Roser López entrena al jardí de casa seva / Roser López Roser López entrena al jardí de casa seva / Roser López