Banksy pinta unes rates amb mascareta al metro de Londres per fer una crida a cuidar-se durant la pandèmia

Banksy es va fer passar dimarts per un professional de la neteja del metro de Londres i va reivindicar l’ús de la mascareta durant la pandèmia pintant diverses rates en un vagó, algunes de les quals estan acompanyades de mascaretes o líquid desinfectant, com es pot veure en un vídeo que ha penjat al seu compte d’Instagram i que recull Europa Press. Les altres rates estan esternudant i tacant la paret. Al final del vídeo Banksy deixa un missatge a les portes i les parets de l’estació on baixa, on diu que el van confinar però que s’ha tornat a aixecar, citant una cançó del grup Chumbawamba. Però unes hores després les pintures van ser destruïdes pels serveis de neteja.

Aquest grafiti era la nova intervenció de l'artista després de l'homenatge que va fer als sanitaris britànics el 6 de maig.