Els terrats de Barcelona acolliran un concert col·lectiu el 9 de maig

"Havíem de fer una cosa bonica i enviar un missatge d'esperança des de la ciutat de Barcelona per al món", ha dit l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en la presentació del concert Barcelona Ens en Sortirem, que es podrà seguir per televisió (a Betevé) i ala web ensensortirem.barcelona el dissabte 9 de maig de 18 a 20 h.

Es tracta d'un espectacle amb més d'una vintena d'actuacions en terrats i balcons de Barcelona presentades per Andreu Buenafuente i Clara Segura. Hi participaran, amb un tema per cap, Joan Manuel Serrat, Txarango, Sílvia Pérez Cruz, Maria del Mar Bonet, Stay Homas, Manolo García, Marina Rossell, Antonio Orozco, Amaia, Els Catarres, Sopa de Cabra, Sidonie, El Niño de la Hipoteca, Dorian, Joan Dausà, Clara Peya, Lildami, Koers, Suu i Roba Estesa. A més, Coque Malla i Leiva s’uniran al concert des de Madrid. I no es descarta alguna mena d'acció conjunta.

L'esdeveniment és una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona, que hi aporta 200.000 euros per a despeses tècniques, amb Mediapro i El Terrat, i la direcció serà compartida per David Lillo i Enric Cambra. "Tots els artistes han renunciat als seus honoraris, si no això seria impossible", ha dit Andreu Buenafuente.

Cada artista o grup cantarà des d'un terrat o balcó diferent, que no coincidirà necessàriament amb el de casa seva. Per filmar cada actuació hi haurà dues càmeres, i una altra en un dron que servirà per anar d'un terrat al següent. "Serà un equip molt bàsic, perquè volem qualitat de so però no volem luxes, perquè no es tracta de rodar un videoclip", ha explicat Buenafuente, que també ha precisat que la transmissió no serà en directe, sinó que les actuacions s'enregistraran prèviament, la qual cosa permetrà afegir-hi elements de postproducció. La retransmissió començarà a les 18 h, "per acabar a les 20 h i fondre's amb l'aplaudiment a tota la gent que ens cuida", tal com ha informat Colau.

"Volem enviar un missatge d'optimisme i d'esperança –ha dit Serrat–. Sabem que el dolor d'aquests dies no es pot capgirar amb la música. La música no cura, però sí que fa companyia. La música no guanya combats, però sí que estimula els combatents". Serrat, que cantarà des d'un terrat de Gràcia, explica que després de gairebé "dos mesos tancat a casa, això de pujar a un terrat és com una transgressió" i el fa sentir "com un nen".

"És un regal col·lectiu", ha insistit Colau, que també ha explicat que la inspiració del format va venir de veure les actuacions dels Stay Homas.