Barcelona acollirà el 2024 la biennal d'art europea Manifesta

Barcelona acollirà el 2024 la biennal d’art Manifesta, una cita de l'art contemporani a nivell europeu. L'organització té la seu a Amsterdam i ho ha anunciat a través de la seva web aquest migdia. La candidatura de Barcelona compta amb el suport de 10 municipis metropolitans: l'Hospitalet, Terrassa, Badalona, Sabadell, Mataró, Sant Cugat, Cornellà, el Prat de Llobregat, Granollers i Santa Coloma de Gramenet, que seran també protagonistes de l’esdeveniment. Les activitats -trobades, seminaris i publicacions, entre d'altres- s'allargaran durant dos anys, fins al 2026, quan se celebrarà un programa especial de tres mesos. A cada edició s'hi convoquen artistes, curadors i joves professionals de fins a 40 països perquè estableixin diàlegs entre l'art i les nostres circumstàncies contemporànies. Barcelona competia amb una ciutat alemanya que no s'ha fet pública, i s'han acceptat les dues candidatures. La ciutat alemanya acollirà la biennal el 2026. "La decisió de seleccionar les ciutats amfitriones amb molt de temps d'antel·lació serveix a Manifesta per poder replantejar models alternatius d'institucionalisme cultural en una societat postcovid", diu el text dels organitzadors. "La candidatura de Barcelona està en línia amb la missió de Manifesta -expliquen-, perquè busca seguir desenvolupant l'objectiu comú d'involucrar els ciutadans, diferents entitats i grups en la tasca comuna de replantejar el nostre món a través de la creativitat artística i el compromís social".

Per a l'alcaldessa Ada Colau, “Manifesta serà un gran camp d'¡nvestigació, experimentació i acció des d'on vincular també el teixit creatiu, les institucions i la ciutadania de Barcelona. Un procés des d'on ampliar els drets a accedir i a participar en la cultura sense discriminacions d'origen, gènere o classe".

Manifesta va néixer als 90 per acompanyar la integració europea després de la Guerra Freda, diuen a la seva web. La primera biennal es va celebrar el 1996 a Rotterdam i després ha passat per ciutats com Palerm, Zuric, Sant Petersburg o Frankfurt, i Múrcia i Sant Sebastià a Espanya. Els seu objectiu era fugir dels grans centres dominants de la producció artística per buscar lloc més frescos i fèrtils. A banda de projectes d'art, també tenen en compte l'educació, la mediació i les pràctiques culturals més emergents. El 2022 se celebrarà a Pristina i aquest any ha sigut a Marsella.