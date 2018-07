Barcelona fa realitat la Biennal de Pensament

Judith Butler, Richard Sennett, Xavier Antich, Simona Levi, César Rendueles, Alfred Brendel, Georges Didi-Huberman, Evgeny Morozov i Renata Ávila són algunes de les persones participaran en la primera Biennal de Pensament, 'Ciutat Oberta', organitzada per l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració d’altres institucions, entitats i col·lectius i que se celebrarà en diferents espais de la ciutat del 15 al 21 d’octubre. Aquesta serà la setmana que aplegarà el gruix d’una programació que tindrà continuïtat fins al desembre.

Tal com ha recordat l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, aquest divendres en roda de premsa al Palau de la Virreina, la biennal és fruit d’una "idea acordada" amb el comissionat de Cultura, Joan Subirats. "És un projecte ambiciós i útil a la nostra ciutat. S’impulsa des de l’Institut de Cultura de Barcelona (Icub), però compta amb moltes complicitats arreu de la ciutat, aprofitant el teixit cultural i de pensament de Barcelona", ha dit Colau. Aquest teixit inclou el CCCB, el Palau de la Música, el Col·legi d’Arquitectes, la Universitat Oberta de Catalunya, Lacol Arquitectura Cooperativa i La Ciutat Invisible, entre d’altres. A més, bona part del centenar d’activitats, que seran gratuïtes, se celebraran en espais públics, com ara el Mercat de Sant Antoni, el recinte modernista de Sant Pau, les fàbriques de creació, les biblioteques, els centres cívics i places i carrers. El pressupost global és de 700.000 euros.

La intenció de Colau és que la Biennal de Pensament "no sigui un acte puntual", que tingui continuïtat "governi qui governi" i que convidi a reflexionar "el conjunt de la ciutadania", i que per tant el debat transcendeixi l’àmbit acadèmic. Segons Subirats, 'Ciutat Oberta' debatrà sobre "temes clàssics de ciutat com ara la democràcia, la producció i la diversitat". Tot i que la graella definitiva es coneixerà al setembre, ja es pot avançar que la programació s’articularà entorn de quatre itineraris: Ciutat Democràtica, Ciutat Digital, Ciutat Diversa i Ciutat Habitable. "Hem pensat uns formats que no siguin convencionals, sinó dinàmics", diu Subirats. No serà, per tant, el típic bolo en què un expert "ve a explicar el seu pensament".

Judit Carrera, que al setembre s’estrenarà com a directora del CCCB, ha coordinat la programació lligada a l’itinerari Ciutat Diversa, que s’inaugurarà amb una xerrada entre la nord-americana Judith Butler, referent en els estudis de gènere, i la filòsofa gironina Fina Birulés, amb la intenció d’establir un pont entre "el que passa al món i el que passa aquí", diu Carrera. També hi haurà un conversa al Palau de la Música entre el músic Alfred Brendel i el sociòleg Richard Sennett. "En un programa que enllaça amb la tradició del CCCB, reflexionarem sobre l’impacte de la globalització a les ciutats, també en la dimensió cultural", explica Carrera.

L’arquitectura tindrà un paper destacat en les activitats de Ciutat Habitable. "Farem que es trobin un arquitecte i una personalitat d’altres àmbits, com ara escriptors, editors, sociòlegs i periodistes", diu l’arquitecte Carles Muro. La incidència de la tecnologia en el desenvolupament social de les ciutats serà un dels eixos de l’itinerari Ciutat Digital, i visualitzar la ciutat invisible serà un dels propòsits de Ciutat Democràtica, en què es reflexionarà sobre els drets a l’habitatge, a un entorn de qualitat, a la salut, a l’educació i a la memòria.