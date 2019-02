Una exposició recorda amb imatges els atemptats de Barcelona i Cambrils

El Sindicat de la Imatge UPIFC organitza, del 12 de febrer al 24 d'abril, una exposició als jardins del Palau Robert que recordarà amb imatges els atemptats terroristes del 17 i 18 d'agost del 2017. La mostra consta de 21 fotografies i porta per títol 'BCN DOL. L'atemptat 17.08.2017'. Hi han col·laborat fotògrafs i fotoperiodistes com Jordi Borràs, Jordi Boixareu, Dani Codina, Àngel García, Ferran Nadeu, Charlie Pérez, Alberto Tallón, Josep Lluís Vecino i Roser Vilallonga, i està comissariada per Paulina Flores i Manel Sanz.

L'exposició vol retre homenatge a les víctimes i també posar en relleu la resposta de la ciutadania. La selecció de fotografies forma part del número 66 de 'L'Agenda de la Imatge', una publicació del Sindicat de la Imatge UPIFC que té per objectiu difondre i potenciar els projectes fotogràfics dels seus afiliats.