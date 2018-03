"Barcelona serà la capital mundial del piano"

Les xifres del Concurs Internacional de Música Maria Canals Barcelona creixen. En la seva 64a edició, 93 pianistes de 18 a 29 anys (seleccionats entre els 200 inscrits al concurs) i de 34 nacionalitats, participaran en el concurs, que se celebrarà entre l'11 i el 22 de març al Palau de la Música. Enguany, el primer premi s'incrementa de 15.000 a 25.000 euros, el pressupost creix fins a 500.000 euros (l'any passat va ser de 450.000) i augmenten considerablement les activitats de caràcter educatiu, divulgatiu i social de l'OFF Concurs -n'hi haurà 300-. "Barcelona serà, després de ser la capital del mòbil, la capital del piano", ha assegurat el director del concurs, Jordi Vivancos.

Ho serà per als pianistes i els pianos, però també perquè acollirà, el 19 i 20 de març, la primera conferència internacional de concursos de piano. "És la primera que es fa al món; vindran 160 representants de concursos d'arreu del món i tocarem molts temes, com la transparència, com atreure participants, els processos de selecció...", detalla Vivancos.

Entre els concursants hi haurà només un català i quatre espanyols (l'any passat només hi va haver un participant espanyol). Entre la resta de concursants, hi ha sobretot coreans (16), japonesos (15) i russos (10). "És un repertori molt exigent i té molt de valor que s'apuntin a un concurs com el nostre", ha assegurat Vivancos. A més d'anar superant les proves eliminatòries fins a arribar a la final, que se celebrarà el 22 de març, els concursants oferiran concerts a l'OFF Maria Canals.

Més d'un centenar de pianos al carrer

Un dels objectius del concurs, creat el 1954 per la pianista Maria Canals, és estimular la pràctica del piano. Per aconseguir-ho, més d'un centenar de pianos de cua -l'any passat en van ser 80- es col·locaran al carrer perquè tothom els pugui tocar. Hi haurà pianos al diari ARA, a la UPF, a la plaça Reial i al metro de Diagonal. També n'hi haurà una desena de repartits pel passeig de Gràcia, al Born Centre Cultural, al Palau Robert, a la Vall d'Hebron, etc. Per primera vegada, els pianos també aniran a Santiago de Compostel·la, Màlaga i València, i repetiran a Bilbao i Madrid.

Per segon any, el concurs també portarà els pianos als patis de les escoles. En concret, a una quinzena de CEIPS de Sant Martí, on, durant tota una setmana, tots els infants que ho vulguin podran interpretar i inventar el que vulguin al teclat. Un altre dels projectes del Concurs Maria Canals que s'amplia és 'Em toca!' Aquest projecte social, que es fa amb la Fundació Jesús Serra, posa a disposició de nens i nenes de 6 anys un piano perquè el puguin tocar, escoltar i conèixer. A més, cada escola selecciona un infant de cada classe perquè pugui gaudir d'una beca que li permetrà aprendre a tocar el piano durant un any. Actualment el projecte compta amb més de 80 infants de Ciutat Meridiana i la Verneda (Barcelona) i del Distrito de Usera (Madrid), i s'amplia al barri de Macarena (Sevilla). "Les escoles d'ensenyament general agraeixen especialment aquesta iniciativa perquè hi ha una clara carència d'ensenyament musical", ha assegurat la directora general de la Fundació Jesús Serra, Laura Halpern.

Amb l'exposició 'Guinovart. Variacions per a piano en color', que es podrà veure al Palau de la Música del 8 al 22 de març, es vol retre un doble homenatge (a Guinovart i a Carlos Santos, que havia de participar-hi però que malauradament va morir al desembre) que visualment s'expressarà amb dos pianos encarats. Del 9 al 23 de març també es podrà veure al Palau de la Música 'Muzio Clementí, the father of the pianoforte'.