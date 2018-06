Batsheva, Rosas, Boris Charmatz, La Veronal i La Ribot: la nova temporada del Mercat de les Flors

La coreògrafa Àngels Margarit ha presentat la segona temporada al Mercat de les Flors de Barcelona i encara no ha signat el contracte programa que ha de desenvolupar el seu projecte, que va guanyar en concurs públic. Margarit aspira a incrementar el pressupost de la sala dels 4,63 milions fins als 6 milions perquè ho requereix el seu projecte estrella, que ha anomenat Cèl·lula. Es tracta de promoure la creació de produccions pròpies de gran format, una idea que ja està promovent el Pla Nacional de la Dansa però que vol complementar des del Mercat. "Amb un sol espectacle no se soluciona res perquè som molta gent. Els artistes estan en una situació força precària, però hi ha generacions que porten cinc o deu o quinze anys treballant i tenen el desig i la capacitat per fer produccions de gran format. Però per això es necessita pràctica. I, per tant, hem de crear el marc per poder treballar", diu la directora. A més, la temporada que ve potser ni tan sols hi ha una Producció Nacional de Dansa perquè els teatres han demanat que girin les produccions mitjanes que hi ha en cartell (Sol Picó, Roberto Oliván, La Veronal, Guy Nader, etc.). El projecte pilot Cèl·lula implicarà realitzar diversos laboratoris al llarg de l'any i enguany en sortirà un espectacle de format mitjà, 'Flamingos', d'Albert Quesada. Ara per ara s'hi destinen 160.000 euros, però segons Margarit en caldrien el doble.

Quesada serà un dels artistes associats al teatre, com la coreògrafa Marina Mascarell. Les companyies que hi tindran residència fins al 2020 són Pere Faura (tindrà una producció al FLIC), Roser López Espinosa (que presentarà 'Bruit') i Guy Nader amb Maria Campos (que recuperaran 'Tarannà'). A més, s'acompanya la feina dels flamencs Olga Pericet i Juan Carlos Lérida.

La temporada 2018-19 s'ha batejat com a Dansa Desbordada per resumir la diversitat de propostes trencadores que s'han buscat. Entre els noms internacionals més destacats hi ha la companyia Rosas d'Anne Teresa De Keersmaeker amb la reposició d''Achterland', l'última producció d'Ohad Naharin abans de deixar Bathseva, 'Venezuela', i els 24 ballarins de '10.000 gestos' de Boris Charmatz. El coreògraf francès serà protagonista d'una de les constel·lacions d'enguany, que giren al voltant de cinc noms propis de la dansa, una manera d'ajudar el públic perquè els pugui "conèixer millor i disfrutar més". Charmatz hi presentarà tres espectacles, un dels quals ('20 ballarins per al segle XX') tindrà lloc al Macba i posarà en relació 20 solos essencials de la dansa amb obres de cada època. Les altres constel·lacions seran: Escarlata Circus (presentaran 4 espectacles i dos artistes convidats), La Ribot (a 'Panoramix' fa un recull de les seves 'Peces distingides' i 'Laughing Hole' és una obra de 6 hores), i dos col·lectius contemporanis que Margarit vol subratllar, com Big Bouncers i Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol.

També hi haurà dues artistes que acaben de guanyar el Lleó d'Or a Venècia a tota una carrera (Meg Stuart) i el Lleó de Plata (Marlene Monteiro Freitas), de manera que el Mercat opta per posar al dia de la contemporaneïtat els espectadors catalans amb noms que triomfen a fora, com Rachid Ouramdane, Oona Doherty i 'Trigger of Happines' d'Ana Borralho i João Galante, que treballen en un projecte comunitari amb joves que obrirà temporada a l'octubre.

Altres companyies catalanes destacades seran La Veronal (la reposició de 'Pasionaria'), Jordi Galí (que portarà a les sales del MNAC 'Orbes'), Thomas Noone ('Closer'), la descoberta de coreògrafs formats a Barcelona que treballen a Madrid (com el cas d'Asun Noales d'OtraDanza i Jesús Rubio Gamo) i la reposició de 'La partida' de Vero Cendoya. Aquest muntatge futboler formarà part de la programació per a tots els públics, juntament amb obres per sorprendre un públic molt ampli com el 'Mobile' de Pierre Rigal, Los Galindos i els holandesos Plan D.