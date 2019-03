Beethoven pel davant i pel darrere

La novetat no és que L'Auditori de Barcelona dediqui una part rellevant de la temporada 2019-2020 a commemorar el 250è aniversari del naixement de Beethoven. Al cap i a la fi, l'obra del geni alemany, ja prou present en les programacions la resta d’anys, serà recurrent arreu del món coincidint amb l’efemèride. La novetat és com Beethoven es farà servir per unificar el discurs artístic en la primera temporada de la nova etapa de L’Auditori sota la direcció de Robert Brufau. "L’objectiu és construir un projecte artístic unificat i transversal i que impregni totes les línies de programació de L’Auditori", ha explicat Brufau aquest dijous durant la presentació de la temporada 2019-2020, la imatge de la qual és de Perejaume i duu com a títol ‘La botànica del so’.

Efectivament, hi haurà Beethoven en els concerts de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), en les programacions de cambra i d’antiga, també en el cicle Escenes, en la temporada de la Banda Municipal, en Jazz Sessions i en servei educatiu. Però, i aquí és on hi ha la singularitat, també hi haurà lectures contemporànies inspirades en Beethoven, com l’estrena de l’òpera, "concert escenificat", 'Prisoners of the State', de David Lang, basada en el llibret original de l’òpera 'Fidelio' de Beethoven. L’obra de Lang és un encàrrec conjunt de L’Auditori, la Filharmònica de Nova York, el Barbican de Londres, De Doelen Rotterdam, el Concertgebouw de Bruges i la Bochumer Symphoniker; és a dir, una col·laboració entre diferents institucions d’acord amb el model que vol impulsar Brufau per internacionalitzar l’OBC i L’Auditori.

A més d'utilitzar-lo unificar el discurs artístic, Beethoven serveix també a Brufau per transmetre dos conceptes estructurals de la programació: "Situar la nova creació al centre i fomentar la diversitat musical". A les Sampler Series s’estrenarà una obra de l’artista sonora Christine Sun Kim, amb sordesa de naixement, i la instal·lació sonora ‘9BeetStretch’, de Leif Inge, que alenteix la ‘Novena simfonia’ perquè duri 24 hores. La nova creació també es potencia amb els dos compositors convidats de la temporada, Ramon Humet i Pablo Carrascosa, presents de manera transversal a les programacions. Per exemple, el cicle Escenes estrenarà 'Homentatge a Martha Graham', d’Humet, amb una coreografia de la mateixa Martha Graham Dance Company. En l’altre extrem, hi haurà la recuperació patrimonial de l’obra del compositor, pianista i teòric musical Josep Cercós.

"Beethoven és una figura de referència que simbolitza la tradició i la modernitat", diu Brufau. La idea és que això es noti en totes les programacions, especialment en la de l’OBC, pal de paller de L’Auditori. Dins la temporada de l’orquestra hi haurà un Festival Beethoven 250, cinc programes dedicats específicament a Beethoven: dos dirigits pel titular de l’orquestra, Kazushi Ono; dos sota la batuta de Jan Willem de Vriend, i un amb direcció de Rudolf Buchbinder. Ono i De Vriend es repartiran les simfonies i Buchbinder afrontarà els cinc concerts per a piano i orquestra en tres dies consecutius (21, 22 i 23 de febrer). A més, aquests programes beethovenians inclouran una obra d’encàrrec d’Hèctor Parra inspirada en Beethoven, una peça de Maurico Sotelo, ‘L’Angelo necessario’. Entre els intèrprets convidats al Festival Beethoven 250 destaquen la violinista María Dueñas, la soprano Michaela Kaune i el violinista Guy Braunstein.

L’OBC, amb Bartók

Kazushi Ono, que ha concebut la temporada de l’OBC com la de "la consolidació", ha preparat una temporada simfònica que obrirà amb el ‘Rèquiem alemany’ de Brahms l’últim cap de setmana de setembre. També es repetirà l’experiència Guérguiev, que dirigirà l’OBC i l’orquestra del Mariinski per interpretar la simfonia ‘Alpina’ de Strauss i, amb el pianista Seong-Jin Cho, el ‘Concert per a piano núm. 2’ de Chopin. Beethoven a banda, el compositor sobre el qual hi haurà un focus especial serà Béla Bartók, de qui s’interpretaran en versió concert tres obres escèniques: els ballets ‘El mandarí meravellós’ i ‘El príncep de fusta’, dirigits per Ono i Cristian Macelaru, i l’òpera ‘El castell de Barbablava’, sota la batuta de Josep Pons.

A més, Rinaldo Alessandrini s’estrenarà al capdavant de l’OBC. Altres batutes convidades aquesta temporada seran Simone Young, Markus Stenz, Lawrence Foster, Valdimir Ashkenazy, Juanjo Mena i Dalia Stasevska, entre d’altres. Una de les novetats organitzatives és que hi haurà sis concerts que es faran el dijous, el divendres i el dissabte; és a dir, en aquests sis casos no hi haurà sessió el diumenge. I l’horari dels concerts els divendres (i també els dijous) s’avança a les 20 h per atendre les peticions de molts usuaris de L’Auditori.

Savall, Fagioli i Luks, a la programació de música antiga

En la temporada 2019-2020 de música antiga a L’Auditori, Jordi Savall seguirà amb la integral de simfonies de Beethoven. Altres noms destacats de la programació són el contratenor Franco Fagioli amb Il Pomo d’Oro i el debut de Vaclav Luks i el Collegium 1704. I Beethoven, concretament el lema ‘Llibertat. Entre el caos i l’ordre’, serà l’eix del Festival Llums d’Antiga, que comptarà amb l’Ensemble O Vos Ommes, Graindelavoix, El Gran Teatro del Mundo i el Sollazzo Ensemble.

Pel que fa a la música de cambra, passaran per L’Auditori l’Armida Quartett, el Calidore String Quartet i el David Oistrakh String Quartet. Un altre quartet, el Casals, farà els últims quartets de Mozart. A més, el Cosmos Quartet tancarà la integral dels quintets per a dues violes de Mozart.

Els números de la temporada

El pressupost artístic (la contractació sense despeses associades) de la temporada 2019-2020 de l’OBC és de 2 milions d’euros. La de la temporada de cambra, d’uns 170.000 euros; i la de la música antiga, de 250.000 euros. En totes les programacions de L’Auditori hi haurà 23 obres d’encàrrec, 21 estrenes mundials i 35 estrenes nacionals. Com a novetat, s’instaura una tarifa plana per als menors de 25 anys, que per 50 euros per temporada podran accedir als 300 concerts de L’Auditori. Qui disposi d’aquest abonament, a partir de 49 hores abans de cada concert, podrà adquirir l’entrada de manera gratuïta, sempre subjecte a disponibilitat.