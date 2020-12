'Beginning': la perversa testimoni de Jehovà que va arrasar al Festival de Sant Sebastià

'Beginning'

(4,5 estrelles)

Direcció: Dea Kulumbegashvili. Guió: Dea Kulumbegashvili i Rati Oneli. Geòrgia i França (2020). Amb Ia Sukhitashvili, Kakha Kintsurashvili i Rati Oneli. Estrena als cinemes

Amb Beginning, la georgiana Dea Kulumbegashvili ens proposa una prova de fe. Què significa creure? Què significa ser bona persona i com podem protegir-nos del mal? De quina manera Déu, si és que existeix, jutja els nostres actes? Són preguntes de respostes inescrutables que modelen, d’altra banda, el magma dramàtic d’aquesta poderosa opera prima, gran triomfadora de l'últim Festival de Sant Sebastià en emportar-se quatre premis, entre els quals la Concha d’Or.

No són qüestions gratuïtes, perquè Beginning ens situa en una comunitat de testimonis de Jehovà de la Geòrgia rural per seguir les turbulències morals de la Yana, la dona del predicador. En una classe de catequesi als nens de la congregació, la Yana explica que "la Bíblia diu que Satanàs pot aparèixer en forma d'àngel de la llum”, advertint-los del mal inherent en el cor dels humans. En una mil·limètrica seqüència inicial del film, la cineasta ja mostrava que el perill és real: un atemptat d’odi religiós provocarà l’incendi del saló d’oficis de la comunitat i encendrà una profunda crisi dins el cor de la Yana. És un foc que tot ho crema i que, com assenyala Kulumbegashvili, ens mostra que en el principi no va ser el verb sinó la violència.

I quina violència desplega Beginning! Amb una aposta pel preciosisme i la rigidesa i depuració de Tarkovsky, Haneke o Akerman, la directora subjuga els cossos al format 4:3 i, al mateix temps, deixa fora de camp els elements narratius amenaçadors, mentre que el silenci parsimoniós de les preses fixes exposa la submissió de la protagonista a l’ordre patriarcal que marca la seva vida. La revolta personal de la Yana pren, tanmateix, una via contradictòria, entre la bellesa d’un viatge astral i la incomoditat de reconèixer el desig en un acte repulsiu. Una prova de fe, al cap i a la fi.