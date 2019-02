La israeliana 'Synonymes', de Navad Lapid, triomfa a la Berlinale

La israeliana 'Synonymes', de Navad Lapid, ha guanyat el cobejat Ós d'Or a la millor pel·lícula del Festival de Berlín. Basada en les experiències del director quan va viure a París, la pel·lícula explora la neurosi d'un noi que, després fer el servei militar a Israel, se'n va a viure a París amb l'obsessió d'abraçar la cultura francesa i esborrar la seva identitat israeliana, negant-se fins i tot a parlar l'hebreu.

Plena d'humor però també de provocació i d'excentricitat, la pel·lícula fluctua entre la comèdia de situació, el retrat psicològic i el drama romàntic afrancesat, però sempre amarada d'honestedat. 'Synonymes' és una pel·lícula més difícil, més visceral i personal que l'anterior film de Lapid, 'La mestra de l'escola de bressol'. Conscient que la seva crítica del masclisme estructural de la societat israeliana no agradarà al seu país, Lapid va demanar comprensió per la pel·lícula. "Potser a Israel el film serà considerat escandalós, però és una gran celebració del cinema i espero que la gent entendrà que algunes emocions intenses com la fúria i la ràbia només poden existir entre germans i germanes", va dir quan va rebre l'Os d'Or.

El Gran Premi del Jurat l'ha guanyat 'Gracias a Dios', el film amb què François Ozon denuncia el silenci còmplice de l'Església catòlica davant els abusos d'un capellà de Lió, basada en un cas real que va commocionar la societat francesa. El director francès va voler compartir el premi amb "l'Alexander, el François i l'Emmanuel, els tres homes que van inspirar la pel·lícula". I va acabar donant gràcies pel premi també a Déu. Provocació?

El dos premis interpretatius se'ls van endur actors de la mateixa pel·lícula: Wang Jing-chun el de millor actor, i millor actriu per a Yong Mei, que fan un treball impressionant a 'So long, my son', de Wang Xiaoshuai, un commovedor drama familiar que segueix la història d'un matrimoni xinès que perd un fill en un accident després d'haver sigut obligats a avortar d'acord amb la política d'un sol fill.

Premis interpretatius a 'So long, my son'

L'Os de Plata a la millor direcció va ser per a l'alemanya Angela Schanelec per l'enigmàtica 'I was at home, but', una de les pel·lícules més radicals i exigents de la competició, que explora la commoció que causa en una dona la misteriosa reaparició del seu fill adolescent després d'una setmana perdut. El cinema alemany també es va endur un dels premis més cobejats del palmarès, l'Alfred Bauer a la innovació, que va ser per a 'System crasher', de Nora Fingscheidt, un drama familiar sobre una nena problemàtica que va de llar d'acollida en llar d'acollida sense acabar d'adaptar-s'hi mai.

L'escriptor italià Roberto Saviano es va endur l'Os de Plata al millor guió per 'La paranza dei bambini', l'adaptació del seu propi llibre 'La banda dels nanos' sobre la proliferació de mafiosos adolescents en la Camorra napolitana. Saviano, que firma el guió del film amb Maurizio Barucci i el director Claudio Giovanesi, va dedicar el premi "a tota la gent que treballa als carrers de Nàpols salvant gent".

La gala ha començat amb l'homenatge al director de la Berlinale, Dieter Kosslick, que es retira per deixar pas a l'equip format per Carlo Chatrian i Mariette Rissenbeek, però també ha caigut alguna broma de la presentadora a costa dels Oscars: "Aquí donarem tots els premis en directe, no en les pauses de publicitat, què us sembla?" El jurat també ha lamentat l'absència de la pel·lícula de Zhang Yimou 'One second', que es va retirar del festival dies abans de ser projectada per "motius tècnics", un eufemisme del veto de la censura xinesa. "Necessitem artistes que puguin parlar de la seva història i emocions. Esperem veure aviat la seva pel·lícula en cinemes de tot el món", ha dit Juliette Binoche, presidenta del jurat.

Èxit de ‘Suc de síndria’

El cinema català se'n va de la Berlinale amb un premi molt esperançador: la nominació del curtmetratge ‘Suc de síndria’ als Premis del Cinema Europeu (EFA) que aquest any tindran lloc el 7 de desembre a Berlín. El curt és el segon treball d’Irene Moray, que precisament a Berlín va conèixer l’actriu protagonista, la també directora Elena Martín, que a ‘Suc de síndria’ es despulla físicament i emocionalment per interpretar una noia amb problemes per gaudir del sexe amb la seva parella i que, durant una escapada a una casa rural, reconnecta amb el dolor d’una vella ferida que li obre el camí per retrobar-se amb el plaer físic. El premi a 'Suc de síndria', a més, confirma una tendència: l’èxit dels curts catalans dirigits per dones, que últimament han guanyat premis com el Gaudí i han viatjat a festivals com els de Rotterdam i Sundance. El futur del cinema català és femení.

Menys sort ha tingut 'Staff only', el nou llargmetratge de Neus Ballús, que no ha rascat cap premi de la secció paral·lela; tampoc el curt 'Cocodrilo', de l’ex-Escac Jorge Yúdice. Isabel Coixet, que presentava en competició el drama 'Elisa y Marcela', produït per Netflix, també se'n va del festival sense premi.