Beyoncé i Jay-Z actuaran a Barcelona l'11 de juliol

La gira conjunta de Beyoncé i Jay-Z farà parada a Barcelona el pròxim 11 de juliol. El concert de la parella, que tindrà lloc a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, formarà part del seu 'tour' conjunt, On the Road 2, segona part de la gira conjunta que els dos artistes van fer el 2014 i que només va fer una parada a Europa, a l'Stade de France de París.

Jay-Z no havia actuat encara a Barcelona; Beyoncé, en canvi, és una vella coneguda dels escenaris de la ciutat, on ha actuat tant en solitari com amb el seu antic grup, Destiny's Child. L'última visita de Beyoncé a la Ciutat Comtal va ser el 3 d'agost del 2016, també a l'Estadi Olímpic.

Per a més informació sobre la venda d'entrades, consulteu la web de la promotora Livenation.