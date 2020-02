El Congrés aprova, finalment, desclassificar els reconeixements a Billy el Niño

Ara sí, ara no, ara sí. Finalment, el Congrés de Diputats ha aprovat que es faci públic l'informe amb les medalles, condecoracions i premis concedits al torturador de la policia franquista Antonio González Pachecho, més conegut com a Billy el Niño. Tanmateix, la cambra baixa ha mantingut, però, la negativa a publicar "el full de serveis" del torturador al·legant que, com defensaven els lletrats del Congrés, no es pot publicar l'historial d'un funcionari perquè vulnera la protecció de dades. Tot i que aquest cop Unides Podem ha votat a favor de la publicació, aquest segon punt ha sigut rebutjat pel vot en contra del PSOE, el PP i Vox.

L'informe sobre les medalles que sí que es farà públic, amb tot, no és cap secret perquè ja el va publicar Eldiario.es el 18 de desembre del 2018. La setmana passada no se'n va aprovar la publicació perquè, segons es va explicar en un primer moment des d'Unides Podem, ho van desaconsellar els lletrats.

A la nova sol·licitud de la desclassificació dels documents hi ha hagut un matís. El diputat d'EH Bildu ha especificat que la informació que s'ha de fer pública és la que ja va publicar Eldiario.es: "Sol·licito l'informe complet publicat pel mitjà de comunicació Eldiario.es, el 18 de desembre del 2018, després que l'hi facilités l'executiu, relatiu a l'expedient d'activitat del torturador franquista Antonio González Pachecho, Billy el Niño". En l 'anterior petició, el diputat basc demanava concretament "l'informe del full de serveis" sense especificar que aquesta informació ja s'havia difós.

Per tant, avui s'ha demanat fer pública una informació que el govern espanyol ja va facilitar a un mitjà de comunicació. Quan es va produir la votació la setmana passada, Unides Podem hi va votar en contra i ho va justificar dient que hi havia dubtes jurídics i que no era legal desclassificar aquesta informació, i va assegurar que la seva intenció era canviar la llei, fer públic l'historial del policia i retirar-li les medalles. Arran de l'allau de crítiques, molt poques hores després el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, demanava disculpes a través de Twitter: "Les bones intencions no justifiquen errors com aquest. Per sort podem rectificar. Mil disculpes avergonyides a les víctimes".

En la majoria de democràcies els documents històrics es fan públics passat un període de temps. Es fa de manera automàtica i periòdica. Espanya és diferent. Només es desclassifica un document si se sol·licita. La llei sobre secrets oficials es va aprovar en temps de Franco: el 5 d’abril del 1968. Dictamina que els únics que poden decidir si s’obre un expedient són el consell de ministres i la junta de caps de l'estat major. El procés és lent i arbitrari, perquè un govern pot prendre la decisió si fa públic un document segons si el pot perjudicar o no.