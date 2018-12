Biocap, un macrofestival per rebre el 2019

Els responsables del Festival Bioritme han decidit trencar un tabú i organitzar un esdeveniment musical a gran escala la nit de Cap d’Any. És el Festival Biocap, que se celebra a la Fira Barcelona Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat des de dilluns a les set del vespre fins dimarts a les set de la matinada. La dimensió de l’espai, un aforament per a 12.000 persones allà on es fa el Sónar de Nit, demana noms amb capacitat de convocatòria. Per això el cartell inclou Mala Rodríguez (a les 0.05 h), els valencians Zoo (a la 1.25 h), els italians Talco (2.55 h) i el vallesans Doctor Prats (20 h). Preval, doncs, certa diversitat estètica, amb hip-hop de diferents naturaleses i sons mestissos més o menys skatalítics. Tot, evidentment, amb un caràcter festiu (i reivindicatiu) com correspon al Cap d’Any.

La programació d’aquest primer Biocap també inclou la Balkan Paradise Orchestra (que són els que obriran el festival a les 19 h), Mafalda, La Sra Tomasa i Iseo & DodoSound. Tots ells actuaran a l’escenari principal. Per un altre espai, el Dub Stage, hi passaran una vintena d’artistes i sound systems com ara Aba Shanti-I, Sista Habesha, Adala, Paula Bu, Pupa Congo, Purple Rockets i Little Java, entre d’altres.

Com passa en el Bioritme, el Biocap inclou una zona gastronòmica amb menjar i begudes convencionals i 100% ecològiques i raïm per rebre el 2019. L’entrada costa 49 euros. El públic entre 16 i 18 anys podrà accedir al recinte amb el consentiment signat de la família o el tutor legal.

Bad Gyal a l’Upload del Poble Espanyol

Les músiques urbanes i les aromes jamaicanes seran presents en una altra de les cites musicals del Cap d’Any a Barcelona: la festa de la productora Canada a l’Upload del Poble Espanyol (l’antic club Marabú). A partir de la una de la nit se succeiran les sessions d’Ikram Bouloum, Bad Gyal, diferents representants del programa El Bloque i La Diabla. L’entrada per a la festa, que inclou dues consumicions, costa 24 euros anticipada i 28 euros a taquilla.