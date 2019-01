“Bon nivell” en la fase final del Concurs de Cant Tenor Viñas

260x366 La soprano Nino Machaidze va participar en l’acte inaugural del Concurs Viñas. / A. BOFILL / LICEU La soprano Nino Machaidze va participar en l’acte inaugural del Concurs Viñas. / A. BOFILL / LICEU

“Tinc la impressió que aquest any hi ha més cantants bons, i els 49 cantants que han arribat a la final tenen bon nivell”, va dir ahir la directora artística del Liceu, Christina Scheppelmann, que també presideix el jurat del 56è Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas. Un any més cantants d’arreu del món han volgut participar en un concurs els guanyadors del qual es decidiran divendres en la prova final que se celebrarà al Liceu. El teatre de la Rambla també serà l’escenari del concert dels guanyadors acompanyats per l’orquestra del Liceu, diumenge a les 18 h. Tant la prova final com el concert es podran seguir per streaming.

Bon senyal de la fortalesa del Viñas és l’augment d’inscrits, que han passat de 515 cantants de 60 països l’any passat a 529 de 61: 230 sopranos, 60 mezzosopranos, un contralt, 110 tenors, 12 contratenors, 85 barítons, 20 baixos i 11 baix-barítons. “El Concurs Tenor Viñas és un dels més grans del món i de moment hem escoltat veus molt belles”, diu la mezzosoprano romanesa Viorica Cortez, que aquest any forma part d’un jurat en què també hi ha la soprano georgiana Makvala Kasrashvili i la mezzosoprano nord-americana Dolora Zajick, a més de representants del Bolxoi, el Real, el Covent Garden, la Staatsoper de Berlín, el MET i l’Òpera de Nova York.

Majoria coreana

Una de les novetats d’aquesta edició és l’increment dels premis: el concurs entregarà 115.000 euros, 7.000 més que l’any passat. El repartiment és el següent: 72.000 euros destinats als sis premis oficials, 21.000 als premis especials i 22.000 als premis extraordinaris. A més, s’atorgaran nou premis a manera de contracte, dos dins la categoria de premis especials i set dins de premis extraordinaris. També es donaran quinze borses d’estudis.

El que no canvia respecte als últims anys és la procedència majoritària dels participants en el Concurs Tenor Viñas: n’hi ha 166 de Corea del Sud, 43 dels Estats Units, també 43 de la Xina, 37 de Rússia i 33 de l’estat espanyol, dels quals sis són catalans. La directora artística del Liceu, per cert, destaca que “la qualitat dels coreans ha millorat molt en els últims anys”.