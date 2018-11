Camila Cabello triomfa als premis MTV Europe Music Awards

La cantant Camila Cabello ha sigut la gran triomfadora de la 25a edició dels Europe Music Awards, que organitza la cadena MTV. En una gala que ha tingut lloc al Bilbao Exhibition Centre, Cabello s'ha endut quatre dels sis premis als quals estava nominada. Entre els artistes que han actuat a la cerimònia hi ha hagut Nicki Minaj, que s'ha endut el premi a millor artista de hip-hop, i el cantant de Panic! At the Disco, Brendon Urie.

OMG! @rosaliavt lo ha dado TODO con Malamente y ha hecho suyo el escenario de los #MTVEMA, ¿qué te ha parecido su derroche de fuerza? 😍 pic.twitter.com/8trV6LXSeu — MTV España (@mtvspain) 4 de novembre de 2018

Cabello ha sigut guardonada amb el premi a la millor artista, al millor vídeo, a la millor cançó i al millor artista local dels Estats Units pel seu tema 'Havana'. Rosalía també ha protagonitzat una de les actuacions destacades, amb la interpretació de 'Malamente' acompanyada de 24 ballarins. A la gala també s'ha reconegut Janet Jackson, que ha rebut el premi Icono Global; Shawn Mendes, que ha obtingut el guardó a la millor actuació; Dua Lipa, amb el reconeixement al millor artista pop, i Marshmello al de millor artista de música electrònica.