Carles Sabater va dir adeu fa 20 anys, però la seva música continua ressonant

Carles Sabater, líder de Sau, tenia només 36 anys quan va morir sobtadament després d'un concert a Vilafranca del Penedès, el primer d'una gira, XII, amb la qual el grup volia celebrar el dotzè aniversari de la seva creació.

Fa vint anys que va dir adeu, però la seva música continua formant part de la banda sonora de les generacions actuals. El 21 de setembre del 2017 hi va haver una manifestació massiva a la UAB en resposta a les detencions pel referèndum de l'1 d'Octubre. Aquell dia, les televisions d'arreu de l'Estat van cobrir les protestes. Cada cop que La Sexta connectava amb la universitat, els estudiants cridaven: "Premsa espanyola manipuladora". Va ser aleshores quan, per compensar la periodista de la cadena espanyola, els concentrats van cantar-li 'Boig per tu'. La cançó de Sau es va convertir en una de les músiques d'aquella mobilització.

Sabater va començar la seva carrera com a actor el 1984 amb Josep Maria Flotats i l'obra 'Una jornada particular'. El 1986 va conèixer Pep Sala i junts van crear Sau. En dotze anys va gravar una desena de discos. El 1987 es va presentar en societat 'No puc deixar de fumar', i després vindrien 'Porta de servei (1989) i 'Quina nit', un disc enregistrat a Londres que va consolidar la banda. El 14 de juny del 1991 van celebrar un concert històric al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb Sopa de Cabra, Els Pets i Sangtraït. El concert va tenir una assistència de 22.104 persones, tot un record. Aquell mateix any van enregistrar un disc que els va donar una gran popularitat: 'El més gran dels pecadors' (1991). El seguirien 'Junts de nou per primer cop' (1994) i el directe 'Concert de mitjanit' (1992).

La llista de cançons que va deixar Sabater i que han perdurat en el temps és llarga: 'El tren de mitjanit', 'Si un dia he de tornar', 'És inútil continuar', 'Només ho faig per tu', 'No he nascut per militar'... I, evidentment, 'Boig per tu'.