Carlos Marqués-Marcet triomfa al Festival de Cinema de Màlaga

Segueix la bona ratxa del cinema català al Festival de Màlaga, i alhora la de Carles Marqués-Marcet, que torna a triomfar en el certamen. Cinc anys després d'endur-se la Bisnaga d'Or per '10.000 km', el director barceloní ha guanyat tres premis amb 'Els dies que vindran':millor pel·lícula, millor direcció i millor actriu, un guardó que reconeix la feina de Maria Rodríguez protagonista del film juntament amb David Verdaguer.

'Els dies que vindran' és una ficció sobre una parella a punt de ser pares que d'alguna manera tanca la trilogia de Marqués-Marcet iniciada amb '10.000 km' i que va continuar amb 'Terra ferma'; totes tres, per cert, amb Verdaguer com a actor protagonista.

En el palmarès de la secció oficial del Festival de Màlaga s'ha reconegut com a millor actor l'argentí Óscar Martínez, protagonista de 'Yo, mi mujer y mi mujer muerta', de Santi Amodeo. Curiosament, els guardons a actors i actrius de repartiment han sigut 'ex aequo': Quim Gutiérrez per 'Litus' i Mauro Sánchez Navarro per 'Esto no es Berlín' comparteixen la categoria masculina, i Carolina Ramírez per 'Niña errante' i 'Maggie Civantos' per 'Antes de la quema' la femenina.

El premi al millor guió ha sigut per a Alejandra Márquez Abella per 'Las niñas bien', la pel·lícula mexicana que ella mateixa ha dirigit i que també s'ha endut el guardó al millor film iberoamericà i la Bisnaga de Plata al millor muntatge. El premi a la millor fotografia ha sigut per Alfredo Altamirano, per 'Esto no es Berlín', del mexicà Hari Sama, que també s'ha endut el premi especial del jurat. El palmarès es completa amb la Bisnaga de Plata a la millor música per a Arturo Cardelús, per 'Buñuel en el laberinto de las tortugas'.

Aina Clotet, millor actriu a la secció Zonazine

També al Festival de Màlaga, però a la secció 'indie' Zonazine, dues alumnes de la Universitat Pompeu Fabra, Marta Lallana i Ivet Castelo, han sigut les triomfadores del palmarès amb 'Ojos negros', premi a la millor pel·lícula. A més, Aina Cotet s'ha endut el premi a la millor actriu pel seu paper a 'La filla d’algú'.