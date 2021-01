La mezzosoprano basca Carmen Artaza guanya el concurs Tenor Viñas

La mezzosoprano basca Carmen Artaza, de 25 anys, ha guanyat el Primer Premi de la 58a edició del Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas. Artaza ha estat reconeguda també amb el Premi Mozart i el Premi Millor Cantant espanyol. Artaza es converteix així en la setena concursant espanyola que guanya el Primer Premi del Concurs Tenor Viñas. L'última va ser la Beatriz Díaz González al 2007.

El Segon Premi se l'ha emportat la mezzosoprano ucraïnesa Olga Syniakova, de 32 anys, mentre que el baríton argentí Gernán Enrique Alcántara ha estat distingit amb el Tercer Premi. La resta de guardons oficials han estat per el baríton rus Vasily Sokolov (Quart Premi), el tenor xinès Chuan Wang (Cinquè Premi), i la soprano rusa Inna Demenkova (Sisè Premi).

La final s'ha celebrat aquest divendres al Gran Teatre del Liceu: hi ha arribat 18 joves cantants de 12 països. Tots havien estat seleccionats en les audicions prèvies que es van fer a través de vídeos. La segona fase s'ha celebrat aquesta setmana a Barcelona. Un total de 477 cantants de 55 països han participat en aquesta edició.

Aquest diumenge 24 de gener a les 18h, els principals guardonats tornaran a pujar a l'escenari del Gran Teatre del Liceu per protagonitzar el tradicional Concert Final. Acompanyats per l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Álvaro Albiach, interpretaran diverses peces del seu repertori davant del públic.