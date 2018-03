Carta a Montoro contra les reclamacions d'Hisenda a la cultura i als serveis socials

Tot va començar amb una sentència del Tribunal de Justícia Europea en què es posava en qüestió la subvenció (exempta de la base imposable d'IVA) a un geriàtric. La sentència interpretava que la subvenció afectava el preu final del geriàtric i, per tant, l'afavoria respecte dels altres. L'Agència Tributària espanyola, però, ha utilitzat aquesta sentència per aplicar-la al món cultural i social, i ha posat en perill així moltes iniciatives culturals catalanes, com Temporada Alta o el Mercat de les Flors, i de recerca. Avui el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) i els representants de nou associacions i entitats catalanes sense afany de lucre han enviat una carta al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, per qüestionar aquest tractament fiscal. Aquest dijous precisament es discuteix al Congrés de Diputats si es posa fi a aquestes recaptacions.

"La mesura fiscal impacta més a Catalunya, on la intervenció de la societat civil en l'àmbit cultural és molt important, molt més que en altres comunitats autònomes on les administracions públiques monopolitzen en major mesura les iniciatives culturals. Són models culturals diferents", explica el president de CoNCA, Carles Duarte.

"No té sentit aplicar aquesta sentència europea; els Amics de l'Òpera de Sabadell no fan la competència a ningú, sinó que fan possible que la gent vagi a l'òpera", afegeix Duarte.

Afany recaptatori

La mesura d'Hisenda afecta les subvencions públiques i privades des de l'any 2013 fins al 9 de novembre del 2017, quan es va aprovar la nova llei de contractació pública. Segons la nova llei, les entitats queden exemptes de pagar el 21% de l'IVA, però Hisenda reclama les que es van fer abans del novembre del 2017. "És una interpretació abusiva i perjudicial d'una sentència que no té res a veure amb la cultura, un pas en fals amb afany recaptatori", diu Duarte. Aquest dijous es discuteix al Congrés de Diputats si es deixa de recaptar amb efectes retroactius. "Tenim el consens de totes les formacions polítiques excepte el PP, que defensa que només tingui efectes retroactius fins al 2015 però que es cobri l'IVA de les subvencions atorgades amb anterioritat", diu Duarte. Si finalment es decideix que l'IVA no s'ha de pagar ni ara ni el 2013 ni abans, Hisenda haurà de tornar els diners que ja ha cobrat a diferents entitats i equipaments.