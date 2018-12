La casa de Bernarda Alba que va inspirar Lorca ja es pot visitar

La casa de Bernarda Alba que va inspirar l'obra homònima de Federico García Lorca ha reobert aquest dimecres a la localitat de Valderrubio (Granada) després d'una rehabilitació i s'ha convertit en un nou centre turístic que difondrà el drama de la vida de les dones de l'Espanya rural.

La presidenta en funcions de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, acompanyada de l'alcaldessa del municipi, Francisa Blanco, ha encapçalat l'acte d'inauguració, en què s'ha projectat un vídeo i s'ha fet una teatralització de l'obra, la més coneguda i representada de l'univers de lorquià i traduïda a més de trenta idiomes. Díaz ha valorat que l'obertura de la casa ret homenatge a la figura del poeta i recupera la memòria històrica d'Andalusia.

Una història de dones en segon pla

L'immoble és un habitatge tradicional de Granada amb dues plantes i un pati ampli. La casa es feia servir també per emmagatzemar la collita i hi va viure Frasquita Alba, la veritable Bernarda Alba. Lorca hi va passar uns anys de la seva infantesa. La visita turística inclou un muntatge audiovisual multimèdia per recrear l'ambient de l'obra teatral on es descriu l'Espanya rural de l'època i la marginació en què vivien les dones. A la casa es pot veure una edició facsímil del manuscrit original de 'La casa de Bernarda Alba' i el cartell original de l'estrena a Buenos Aires el 1945.

L'alcaldessa ha subratllat que l'obertura al públic de la casa és "un somni compartit" fruit del temps, els diners i l'esforç invertits per preservar el llegat de Lorca i contribuir a la difusió de la seva obra.