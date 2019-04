Catalunya a la Biennal de Venècia: art que fa “perdre el cap”

L’arquitecte i teòric Pedro Azara té una llarga trajectòria investigant temàtiques com els usos teològics i rituals de les imatges, i ha participat en nombroses expedicions arqueològiques. Entre les exposicions que ha comissionat hi ha Les cases de l’ànima, al CCCB, i Sumer i el paradigma modern, a la Fundació Joan Miró. Tot i la seva erudició, quan va visitar el Museu de Bagdad el 2009 no va ser capaç d’agafar el cap de l’escultura de Saddam Hussein que va ser destruïda quan el dictador va caure. “Vaig pensar que era el cap d’un ésser viu”, afirma Azara, que seguirà explorant les reaccions davant les imatges al pròxim pavelló català de la Biennal de Venècia, To lose your head (Idols), impulsat per l’Institut Ramon Llull. Com que el “perdre el cap” del títol pot ser tan positiu com negatiu -decapitar un escultura és un gest clàssic de la iconoclàstia-, presentaran monuments que han sigut adorats i uns altres d’odiats.

El més destacat del pavelló és que s’hi podran veure una escultura que és a l’espai públic barceloní -el Monument a Lluís Companys del passeig de Sant Joan- i un pas de Setmana Santa, el del Sant Enterrament, de Salvador Martorell, del Gremi de Marejants de Tarragona, el més antic de Catalunya. També hi haurà el Monument als caiguts, de Genaro Iglesias, guardat al dipòsit municipal de l’Ajuntament de Balaguer, i Record d’un malson, de Joan Brossa, protagonitzat per un cap de Porcioles i conservat al Museu d’Història de la Immigració a Catalunya. “Els monuments no són per sempre, tenen una vida”, subratlla Azara, a qui li hauria agradat portar a Venècia l’escultura de Franco que va ser destruïda quan va ser exposada davant del Born. És una prova, però, en un procés judicial en curs.

Les vicissituds de les escultures

La 58a edició de la Biennal de Venècia d’art obrirà les portes al públic l’11 de maig. Catalunya hi participa dins dels eventi collaterali i té el pavelló als Cantieri Navali de l’illa de San Pietro. A la mostra també hi haurà documentades 15 escultures adorades o vandalitzades d’arreu de Catalunya, com el monument a Camarón de la Isla, al barri de la Mina; El xut, al Camp Nou, que es va convertir de manera espontània en un lloc de dol per la mort de Johan Cruyff; i l’escultura de Josep Clarà que hi havia a l’antic Monument als caiguts de l’avinguda Diagonal, que va ser víctima de diversos atacs. També es podrà veure un audiovisual de l’arquitecte i cineasta Albert García-Alzórriz filmat al dipòsit d’escultures retirades de la Via Favència. Com el pavelló d’Antoni Abad l’any 2017, To lose your head (Idols) també tindrà una part performativa de la mà de l’actor i director Marcel Borràs. “La meva participació en el projecte parteix de la meva experiència com a actor, que consisteix en apropiar-se d’una altra vida, i aquí parlem de com les ideologies s’apropien de les imatges”, afirma Borràs. A la visita guiada Ella se apropia en presente, conduïda pel mateix Borràs i per Pedro Azara, la quietista Marta Aguilar interpretarà algunes de les escultures incloses en el projecte. Abans de començar el recorregut, el públic haurà pogut comprar en una màquina expenedora objectes com flors, ous, pintura i espelmes per demostrar el rebuig o l’adoració per una imatge concreta.

To lose your head (Idols) també inclou un llibre d’artista publicat per l’editorial Tenov que inclourà textos i obres dels artistes David Bestué, Perejaume, Francesc Torres, Lúa Coderch, Lola Lasurt i Daniela Ortiz. Serà la sisena vegada que Catalunya participi en la Biennal d’art. El pressupost serà de 500.000 euros, 225.000 dels quals corresponen a la producció, 100.000 al lloguer de l’espai, 150.000 a serveis i 25.000 a la tarifa de la Biennal.