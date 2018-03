Els Catarres inauguren el Festival Strenes amb un concert al terrat de l'Oficina de Turisme de Girona

Els Catarres tornaran a escena, després d'un any i mig de silenci, aquest dissabte 23 de març. El grup d'Aiguafreda tocarà al terrat de l'Oficina de Turisme de Girona en directe i per primera vegada les cançons del seu quart disc, 'Tots els meus principis', que arriba a les botigues aquest divendres, 23 de març.

Els Catarres seran els encarregats amb aquest concert d'inaugurar el Festival Strenes. Pel terrat de l'Oficina de Turisme hi han passat en les edicions anteriors Sopa de Cabra, Love of Lesbian i Txarango.



El Festival Strenes estrenarà un nou escenari a la plaça del Vi, on actuaran els Bemba Saoco, en substitució dels Sense Sal, que han hagut de cancel·lar el seu concert per raons de salut d’un dels seus membres.



Bemba Saoco estrenaran les cançons de 'Crújelo', el disc que acaben de publicar. La seva música està centrada en les músiques urbanes amb una aposta clara per un mestissatge contundent amb una base electrònica molt ballable.

Strenes espera més de 32.000 espectadors.