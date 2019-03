Centenars de franquistes celebren els 80 anys del final de la Guerra Civil al Valle de los Caídos

Centenars de persones han anat aquest diumenge al Valle de los Caídos per commemorar els 80 anys del final de la Guerra Civil, un acte organitzat pel Moviment Catòlic Espanyol i Acció Juvenil Espanyola. Les dues entitats havien citat els seus seguidors sota el lema "Que no t'esborrin la memòria!", amb l'objectiu de celebrar els 80 anys del final de la guerra i el 60è aniversari de la inauguració del Valle de los Caídos, aquest dilluns.

Els assistents han presenciat una missa a la basílica de la Santa Cruz, oficiada per la comunitat benedictina i cantada per l'escolania. Després de la litúrgia han anat fins a la tomba del dictador, on han dipositat flors enmig de grans mesures de seguretat a càrrec de la Guàrdia Civil. Algunes persones portaven símbols i emblemes del franquisme.

La intenció del govern d'exhumar les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos ha incrementat el nombre de visites a la seva tomba, el doble durant el mes de febrer d'aquest any respecte al mateix mes del 2018, amb un total de 24.705 persones, segons les xifres de Patrimonio Nacional.