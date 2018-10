Centenars d’admiradors s’acomiaden de Caballé

Van ser molts els que ahir van passar pel Gran Teatre del Liceu i el Tanatori de les Corts per acomiadar-se de la soprano Montserrat Caballé. A les Rambles i amb les banderes de la façana a mig pal en senyal de dol, els aficionats a l’òpera, admiradors i barcelonins en general van fer una llarga cua durant tot el dia per deixar testimoni en els dos llibres de condol que els responsables del Liceu van habilitar a l’entrada del teatre. Els llibres de condol estaven acompanyats de tres fotografies de la cantant en diferents actuacions al Liceu i els visitants hi deixaven roses. Les paraules escrites tant eren un pensament, un comiat o una signatura com, majoritàriament, les gràcies per les nits viscudes al teatre.

El Tanatori de les Corts va ser l’altre punt de trobada, on una hora abans que obrís la capella ardent a les dues en punt del migdia, desenes de persones ja esperaven per deixar una rosa vermella en record de la soprano. Al matí, entre les moltes persones que van passar a donar el condol a la família o, simplement, a sentir-se acompanyats en aquests moments de dolor, van destacar polítics com el ministre de Cultura, José Guirao; el president de Ciutadans, Albert Rivera, o l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley, i gent del món de la cultura com el president del patronat de la Fundació del Liceu, Salvador Alemany, i l’exdirector artístic del teatre Joan Matabosch.

Tot i que la família havia demanat expressament un funeral senzill i íntim -tal com havia demanat expressament Caballé- i havia renunciat a instal·lar la capella ardent al Gran Teatre del Liceu, alguns aficionats a la música se sorprenien que no es fes un gran acte de comiat més “operístic” de la millor cantant de la història de l’òpera. José Guirao va apuntar a la sortida del tanatori que ja prepara un homenatge pòstum a la soprano tant al Liceu com a Madrid, probablement al Teatro de la Zarzuela, on ella va cantar tantes vegades, o bé al Teatro Real.

Una veu prodigiosa

A la tarda va seguir la desfilada contínua pel tanatori i no hi va haver aglomeracions. Montse Martí, la filla de Montserrat Caballé i també soprano, va rebre petons i abraçades dels cantants Jaume Aragall, Stefano Pagliacci, Isabel Rey, Josep Bros i la seva esposa María Gallego -també soprano i alumna directa de Caballé-, de l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias, el director del Festival Castell de Peralada, Oriol Aguilà, i l’exdirector del Teatre Lliure Lluís Pasqual, gran director d’òpera a tot el món, que va voler destacar que la de la Caballé “ha sigut la veu que he escoltat més cops a la vida, més que la dels meus pares, les meves parelles o els meus amics. És una veu que, gràcies a la tècnica, em seguirà acompanyant tota la vida. Ha fet feliç milions de persones”.

El funeral serà aquest migdia a les 12 hores al mateix Tanatori de les Corts, amb la presència dels presidents dels governs català i espanyol, Quim Torra i Pedro Sánchez, i també de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.