Chicho Ibáñez Serrador rebrà el Goya d'Honor

Narciso 'Chicho' Ibáñez Serrador, el creador del mític programa 'Un, dos, tres', rebrà el Goya d'Honor en la pròxima edició dels premis de l'Acadèmia Espanyola del Cinema, que se celebrarà el 2 de febrer al Palau de Congressos i Exposicions de Sevilla (FIBES). La junta de l'Acadèmia espanyola ha decidit concedir el premi a Ibáñez Serrador com a "creador de malsons únic i original" que ha obert "el camí a tota una generació de cineastes espanyols i per la seva contribució en el gènere fantàstic, el suspens i el terror".

Nascut a Montevideo el 1935, va ser el fill únic d'una parella d'actors i va créixer entre bambolines i gires. La seva vocació artística es forja en el teatre, primer com a actor i després com a director teatral. L'èxit el va portar a la ràdio i la televisió argentines, on es va convertir en un reputat actor, guionista i realitzador. El 1963 arriba a Espanya, on revoluciona la televisió amb sèries com ' Mañana puede ser verdad' o 'La historia de Saint Michel' i els films per a la petita pantalla 'El último reloj', 'El asfalto', 'Historias de la frivolidad' i 'El televisor' (1974).

Però el seu primer gran èxit arriba amb la mítica sèrie antològica 'Historias para no dormir' (1966), que sorprèn els espectadors abraçant sense complexos el terror, la fantasia i la ciència-ficció, uns gèneres que Ibáñez Serrador cultiva amb orgull i sofisticació també en el cinema amb el clàssic de culte '¿Quién puede matar a un niño?' i 'La residencia'. La seva creació més popular, tanmateix, va ser un concurs televisiu: 'Un, dos, tres', un programa que va fer història i va mantenir el seu èxit durant dècades.