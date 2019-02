Chicuelo: “Si no creus en tu mateix val més que no toquis ni cantis”

Juan Gómez, Chicuelo (Cornellà 1968), està vivint els millors moments de la seva carrera com a guitarrista i compositor. Després de l’exultant Conexión (2017), que va compartir amb el pianista Marco Mezquida, publica Uña y carne (Discmedi-Taller de Músics, 2019), un treball amb un repertori propi, fresc i estimulant.

Com és que només ha publicat tres discos de solista en vint anys?

Perquè la meva carrera no l’he enfocat en aquesta direcció. Soc un apassionat del flamenc en totes les seves formes, que són la guitarra, el cant i el ball. De fet, soc un apassionat del cant abans que de la guitarra i per això la major part de la meva vida l’he dedicat al cant com a acompanyant de Mayte Martín, Miguel Poveda, Duquende i altres grandíssims artistes. I quan vaig trobar el ball, també va ser una passió molt gran.

¿La seva manera de tocar la guitarra ha canviat en els últims anys?

La manera de tocar crec que no. Potser apareixen disposicions d’acords diferents que no se m’havien acudit abans, o algun atac o accent rítmic que no utilitzava. I, evidentment, la composició, perquè cada etapa de la vida és diferent.

¿No és més agressiu en el toc?

No. Diria que estic tocant més relaxat, però tocar fort va amb el gen. És la meva pulsació. És molt difícil contenir-me tocant perquè em bull la sang. Hi ha artistes de sang freda i altres de sang calenta. Jo em considero artista de sang calenta, i contenir-se és més dels de sang freda, que toquen més suau i parlen més baix. Quan parlo també acostumo a fer-ho amb un volum alt. És cosa de família: més que parlar, cridem.

A Uña y carne hi col·laboren Marco Mezquida, Carles Benavent, La Tana, Carlos Sarduy...

És una responsabilitat. Fa que hagis d’estar en un nivell molt alt perquè, si no, segurament no hi voldrien col·laborar. Els estic superagraït. Saps què passa, que des de fa molts anys estic molt mal acostumat a treballar amb els millors artistes, i no em conformo amb qualsevol cosa.

¿Amb quina peça del disc s’ha divertit més? ¿Potser amb Cuatro costaos , que camina amb una fusió a partir de les sevillanes?

Cuatro costaos és un especial perquè és una sevillana, un pal que pocs guitarristes solen gravar. Això per a mi ja era repte. La vaig compondre amb el ritme clàssic de les sevillanes, perquè es pogués ballar, però li faltava alguna cosa que la relacionés amb la resta del disc, que té connotacions molt actuals com Zalamero, un tanguillo que comença amb un pizzicato que no saben ben bé què és... O a la bulería Torre de Miranda, que comença amb uns greus del Carles [Benavent] i que es va fent gran. Al final vaig trobar el que buscava: vaig compondre una estrofa dedicada a Sevilla i això va tancar el cercle. També volia que cantessin Los Makarines, uns cantaores de Triana que m’encanten. Així que vaig anar cap a Sevilla i ho vam fer allà.

Què li semblen discos d’altres guitarristes com Dani Morón?

El Dani té un concepte bastant modern i contemporani de la música. M’encanta. Però no només ell. Cadascú té el seu batec i el seu pols, és el que t’ha d’omplir i convèncer, allò en què has de creure. Si no creus en tu mateix val més que no toquis ni cantis. En l’art has de creure en el que fas, perquè si no, no pots defensar-ho. Si no t’ho creus tu, qui s’ho creurà?