Christian Gálvez, acusat d'intrusisme professional per l'exposició sobre Leonardo da Vinci

El presentador de televisió Christian Gálvez ha estat acusat d'"intrusisme professional" pel Comitè Espanyol d'Història de l'Art (CEHA) -la principal associació espanyola d'historiadors de l'art - per haver exercit com a comissari de l'exposició ' Leonardo da Vinci: los rostros del genio', inaugurada fa uns dies a Madrid.

En un comunicat penjat a la seva web, la CEHA retreu al presentador una doble intromissió. Primer, per haver utilitzat la seva "popularitat televisiva i els seus coneixements sobre la figura de Leonardo da Vinci traduïts en obres de ficció de dubtoses bases historicodocumentals per situar-se com a referent sociològic sense cap aval de caràcter científic". I segon, per la seva inexperiència en el comissariat d'exposicions. Gálvez és autor d'una saga de novel·les històriques al voltant de la figura de Da Vinci que han esdevingut 'bestsellers' i que l'han situat en el debat intel·lectual sobre la figura de l'artista.

L'associació ha subratllat "la importància de la formació i qualificació professional dels graduats, llicenciats i doctors en història de l'art" i que és necessari defensar-la en un context en el qual "als mitjans de comunicació sembla tenir més importància la popularitat que la preparació". També denuncien que Gálvez, juntament amb diverses fundacions, empreses i institucions que tenen "lògics interessos comercials i d'imatge", hagin venut la mostra com una "gran exposició", fet que no es correspon amb la realitat.

Es tracta d'una exposició doble organitzada conjuntament amb Elisa Ruiz, una experta reconeguda en l'obra de l'artista. La part que comissaria Gálvez, al palau de Las Alhajas, pretén, amb un caràcter divulgatiu i didàctic, situar la figura de Leonardo utilitzant diversos recursos audiovisuals, maquetes, i algunes aplis i experiències de realitat augmentada, que poden explicar i fer arribar a la ciutadania de manera positiva part dels coneixements de l'artista. Això no obstant, només s'hi exposa una única obra, 'Tavola Lucana', un autoretrat de Leonardo da Vinci. Gálvez encara no ha respost a l'acusació.