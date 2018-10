Christina Scheppelmann diu que es volia quedar un any més al Liceu

260x366 Christina Scheppelmann / GRAN TEATRE DEL LICEU Christina Scheppelmann / GRAN TEATRE DEL LICEU

La directora artística del Gran Teatre del Liceu, Christina Scheppelmann, ha assegurat avui que desconeix les causes per les quals la direcció del teatre ha decidit no renovar el seu contracte. Scheppelmann també ha afirmat que li hauria agradat seguir al capdavant de la direcció artística del teatre durant un any més. "Desconec les raons per les quals no se m'ha renovat. Personalment m'hauria quedat una mica més", ha afirmat Scheppelmann. Tot i això, ha dit que "cinc anys ja està bé" i s'ha mostrat satisfeta del treball dut a terme en la seva etapa, que va començar el juny del 2014 i acabarà el 2020.

"Sembla que hi ha certa pressa, ja que el concurs surt al novembre i es vol anunciar al gener. Però es pot entendre, perquè aquestes coses és millor no allargar-les gaire", ha destacat la directora, que farà "tot el possible per facilitar la transició". "La temporada 2018-2019 és la primera que he preparat totalment jo amb el meu equip, perquè les anteriors ja tenien coses tancades. La veritat és que m'agrada, i, a més, la pròxima serà excel·lent", ha dit.

Scheppelmann també ha assegurat que marxa amb la satisfacció "d'haver complert el mandat, que era sanejar el Liceu", en referència a la difícil situació econòmica en què es trobava el teatre quan va entrar a la direcció. "Hi ha coses que no he pogut fer, perquè els límits econòmics eren els que eren, i d'altres que potser no em semblaven genials però van caldre i van vendre entrades", ha aclarit la directora. Respecte al seu futur professional ha dit que encara no té res tancat i que està buscant un destí que la motivi.