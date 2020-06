Vuit dones acusen el cineasta Ciro Guerra d'assetjament i abús sexual

Ciro Guerra, el nom més important del cinema colombià actual, ha estat acusat d'assetjament sexual per set dones i d'abús sexual per una altra. Les acusacions apareixen en un reportatge de la revista en línia Volcánicas en què s'assegura que "les agressions van passar entre els anys 2013 i 2019 en tres ciutats colombianes i tres d'internacionals, en esdeveniments com el Festival de Canes, el Colombian Film Festival i el Festival Internacional de Cinema de Cartagena".

El reportatge de Volcánicas inclou els testimonis de les denunciants, que aporten missatges de WhatsApp de Guerra. Segons la publicació, els relats "segueixen un patró d'incòmodes converses de caire sexual, invitacions al seu hotel o apartament i l'ús de la força per tocar-les sexualment i fer-los petons". La publicació conclou que els testimonis, "resultat d'entrevistes directes avalades per gravacions i xats protegits pel dret professional", mostren com Guerra va servir-se del seu prestigi professional per intimidar i establir relacions de poder abusives amb les víctimes, que han decidit no denunciar Guerra perquè, segons la publicació, "no volen passar per un procés de revictimització en mans del sistema de justícia, ni pel qüestionament ni l'escarni públic".

El guionista de Guerra trenca el "silenci còmode"

Una de les reaccions de l'entorn de Guerra a les acusacions ha sigut la del guionista Jacques Toulemonde, que va escriure amb ell El abrazo de la serpiente. "Vaig dubtar molt si escriure això o no –explica Toulemonde al seu Facebook–. Però el silenci és còmode i còmplice. Els abusos de poder, els assetjaments sexuals i les manipulacions no poden continuar, ni en el cinema ni enlloc. La meva simpatia serà sempre per a les víctimes". Guerra té pendent d'estrenar el seu primer film en anglès, Waiting for the barbarians, una adaptació de J.M. Coetzee amb Johnny Depp i Robert Pattinson.

Guerra, que va debutar el 2004 amb La sombra del caminante i va ser nominat a l'Oscar el 2015 per El abrazo de la serpiente, ha respost a les acusacions qualificant-les de "gravíssimes" i "completament falses". "No he comès cap de les faltes de les quals se m'acusa", assegura el director en un vídeo difós pel seu equip de premsa. "En vista de la naturalesa i la gravetat de les acusacions no em queda cap més opció que recórrer a les vies legals per netejar el meu nom, i és el que faré –assegura–. Vull demanar disculpes a totes les persones que s'han vist afectades pel text, que han hagut de llegir aquestes paraules horribles. Tinc la tranquil·litat de saber que soc innocent i que no he comès cap crim, per això dono la cara amb molt de gust i espero que aviat se sàpiga tota la veritat".