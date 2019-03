Clàudia Cedó i Jordi Prat i Coll triomfen als Premis de la Crítica

“No espereu res d’aquesta gala”, aconsellaven ahir les Glorias Cabareteras al Teatre Poliorama, just abans de llançar uns quants dards enverinats a Jordi Galceran. Els 21ns Premis de la Crítica de les Arts Escèniques van arrencar amb una traca contra la mitjana d’edat dels crítics i “els patronats de teatres públics posats a dit” per donar pas a una cerimònia farcida de reivindicacions a favor de la llibertat, el feminisme i la tolerància per part del sector teatral.

Una gossa en un descampat va ser una de les grans triomfadores de la nit, amb tres premis: millor text, millor espectacle de teatre i millor actriu de repartiment per a Maria Rodríguez i Vicky Luengo. “Les històries escrites per dones no són residuals, són universals”, va afirmar la directora i dramaturga de l’obra, Clàudia Cedó, que va tenir un record per a Cristina Cervià i va constatar que “cal treballar perquè el dol perinatal sigui reconegut a la nostra societat”. El musical Els Jocs Florals de Canprosa, adaptat i dirigit per Jordi Prat i Coll, també va recollir tres guardons: millor direcció d’escena, millor vestuari per a Montse Amenós i millor actriu de musical per a Anna Moliner. “Fer els clàssics no ens hauria de fer tanta vergonya, perquè ens parlen a nosaltres”, va afirmar Prat i Coll, que va acabar el discurs amb una frase de l’espectacle: “Si els jutges fossin jutjats després del jutjament, més d’un aniria a la presó”.

El temps que estiguem junts també va fer triplet. L’obra de Pablo Messiez va aconseguir el premi Crítica Jove i els reconeixements a millor actriu i actor de repartiment per a Júlia Truyol i Quim Àvila, respectivament. El personatge de Roy Cohn a Àngels a Amèrica li va valdre a Pere Arquillué el reconeixement a millor actor. “Cal acabar de solucionar aquest problema que és la sida”, va dir Arquillué. El premi a millor obra de petit format va recaure en Travy, mentre que la millor dramatúrgia va ser per a Joan Yago i Sis personatges. “Tenim al davant dos futurs possibles: un en què la imatge d’una persona dormint en un caixer automàtic és una barbaritat i un altre en què a Barcelona no hi ha prou caixers automàtics per a tots nosaltres”, va dir Yago. Fun Home, de No Day But Today, va rebre el premi a millor musical, i La plaza, d’El Conde de Torrefiel, el guardó a noves tendències. La platea del Poliorama es va inundar amb un càlid aplaudiment quan Ángel Pavlovsky va recollir el premi especial de la crítica. “Els artistes som molt afortunats -va dir Pavlovsky, emocionat-. Som conscients de l’obscur present en què viuen molts pobles al món mentre a nosaltres ens aplaudeixen i ens premien”.

En dansa, Guy Nader i Maria Campos van endur-se els premis a millor espectacle de dansa i coreografia per Set of sets, mentre que Likes, de Núria Guiu, va ser guardonada com a millor solo. Pol Jiménez va rebre el premi a millor ballarí per La oscilante, i Alba Barral, el de millor ballarina per Closer.

El discurs més original de la nit el van fer els ajudants de John Fisherman al rebre el premi a millor obra de carrer per #MoneyForFree. Van fer treure als espectadors un bitllet de la cartera i van dir-los: “Llenceu-lo, regaleu-lo al primer que trobeu, deixeu-lo en una bústia i feu un petit gest per canviar aquest sistema econòmic que ens està oprimint”.