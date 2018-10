L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit aquest diumenge que "com fa 80 anys, cal defensar-nos contra el feixisme, resistir l’extrema dreta i defensar alternatives democràtiques". Durant l'acte de commemoració del 80è aniversari del comiat dels membres de les Brigades Internacionals a Barcelona, Colau ha destacat que els brigadistes van ser "persones valentes i solidàries". L'acte, que ha estat organitzat per l'Ajuntament de la Barcelona, l'Amical de les Brigades Internacionals (IBI) i l'Associació d'Amics de les Brigades Internacionals (AABI), ha comptat també amb la presència de la consellera Ester Capella, i les actuacions de Lluís Homar, Mar Ulldemolins, Griselda Ramon i Paco Ibáñez.

Colau ha dit que els brigadistes "van decidir posicionar-se" davant "fets horribles que no passaven al davant de casa seva sinó en un altre país", una actitud amb la qual en el moment actual considera que "cal seguir batallant i treballant igual que fa 80 anys". Per això ha demanat denunciar "les presons injustes", la "persecució de la llibertat d'expressió de cantants o artistes", i el "feixisme que torna a ensenyar la pota a Europa", però també que cal reivindicar "els actes de bondat, compromís i llibertat del dia a dia".

En aquest sentit, ha criticat el ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, però ha defensat i ha posat com a exemple l'alcalde de Riace, Domenico Lucani, "que desafia la política de Salvini i a qui avui la justícia persegueix per defensar la vida humana i demostrar que l'acollida no només és possible sinó que permet fer un poble més lliure i amb més progrés".

Combatre el "silenci" amb "més memòria"

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha dit que "el silenci i l'oblit se'ns han volgut imposar" i ha afegit que això s'ha de combatre "amb més memòria i actes com el que fem avui aquí". Per a la consellera "no hi ha heroisme en cap guerra, ens ho hem de recordar cada dia, tota guerra constitueix un fracàs de la humanitat i el reconeixement de la incapacitat d'arribar a acordar el bé comú i de cooperar per poder-lo assolir".

Davant els "partits xenòfobs que adquireixen protagonisme", ha exposat, "tenim un deure, una obligació, per donar eines als més joves per reconèixer els perills que les propostes antidemocràtiques i excloents que van apareixent".

Música, interpretacions i "no passaran"

El primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, ha assegurat que aquest ha estat "un dels actes més emotius dels tres anys i mig" de mandat perquè homenatja "un dels episodis més nobles de la història de la humanitat". En un moment de la seva intervenció, Pisarello s'ha obert la camisa per deixar veure una samarreta amb el missatge "no passaran".

Davant un espai amb piano de cua s'han pogut veure diferents actuacions, amb interpretacions de cançons reivindicatives i de la lectura de textos i poemes. Griselda Ramon, Mercè Arànega, Lluis Homar, Loles León, Mar Ulldemolins i Paco Ibañez són alguns dels artistes que han participat en un acte organitzat per Xavier Albertí. La celebració ha acabat amb una ofrena floral al monument d’homenatge David i Goliat, obra de l'escultor Roy Schifrin, dedicat a tots els brigadistes internacionals, es va inaugurar, cinquanta anys després, el 28 d'octubre de 1988, per iniciativa de l'associació nord-americana Spanish Civil War Historical Society.