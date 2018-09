La carta de Colom robada a la Biblioteca de Catalunya tornarà a Catalunya

El ministeri de Cultura i Esport tornarà a la Biblioteca de Catalunya una carta incunable de Cristòfor Colom que havia estat robada fa més d'una dècada i exportada il·legalment als Estats Units. El ministeri és el propietari de tots els béns culturals recuperats de l'exportació il·legal, segons la llei de patrimoni històric del 1985, però com és lògic pròximament lliurarà aquest document a la Biblioteca de Catalunya , que custodiava aquest incunable des del 1918.

En aquests moments, la carta on Colom anunciava l'inici de l'expedició al Nou Món està custodiada a la cambra cuirassada del ministeri de Cultura i Esport, en la qual manté les condicions òptimes de conservació i seguretat. El ministre de Cultura i Esport, José Guirao, ha rebut aquest dilluns l'ambaixador nord-americà, Duke Buchan III, per agrair-li els esforços fets per les autoritats del seu país en la recuperació d'aquest document.

L' incunable 'Columbus Chistopher Epistolae de Insulis Indie supra Ganger nuper inventis', escrit en llatí, va ser imprès per ordre de Cristòfor Colom a Roma cap al 1493. Es tracta d'un document que reprodueix el contingut de diverses epístoles en què el descobridor d'Amèrica narra als Reis Catòlics els fets esdevinguts durant els seus viatges. El text relata les experiències viscudes a partir del moment en què va començar l'expedició a les Índies des de Pals el dia 3 d'agost del 1492 i culmina amb l'arribada de Colom a Lisboa, el 4 de març del 1493. L'epístola és un bé cultural d'enorme valor històric i documental, ja que únicament es conserven 16 exemplars d'aquestes cartes en diferents biblioteques del món.

Com es va robar?