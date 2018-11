Comiat multitudinari de Montserrat Caballé a la catedral de Barcelona

A la plaça de la seu, amb els carrers encara mullats per l'últim xàfec, centenars de seguidors de Montserrat Caballé feien cua per accedir a la catedral. N'hi havia que venien mudats, d'altres simplement arreglats i, finalment, un tercer grup (no precisament anecdòtic) que pretenien acomiadar-se de la soprano amb la roba de cada dia, fins i tot amb xiruques i xandall en algun cas extrem. Dins del recinte, que s'anava omplint a bon ritme, sense cap imprevist, les autoritats ocupaven la tribuna a la dreta de l'escenari, mentre que la família es quedava al de l'esquerra, separats per les escales d'accés a la cripta del temple. A primera fila hi havia Bernabé Martí, viudo de Caballé, i la seva filla Montse, visiblement afectada. També hi havia el fill de la soprano, Carlos.

Els músics posaven a punt els instruments per última vegada. El "rèquiem per a l'etern descans de Montserrat Caballé" estava a punt de començar. A la catedral de Barcelona, però també retransmès en directe al Liceu (amb públic) i per televisió.

Un fragment majestuós de l''Adagio' de Samuel Barber interpretat per l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu sota la direcció del mestre Josep Pons ha acompanyat l'entrada del cardenal Joan Josep Omella des de la sagristia cap a l'altar.

"Som aquí per acomiadar la nostra germana Montserrat Caballé, que va ser cridada pel senyor el passat 6 d'octubre": amb aquestes paraules ha començat la missa. "Feu arribar la nostra germana al vostre paradís", ha demanat Omella, encara en català. Poc després ha passat al castellà: "Ha sigut una de les artistes més rellevants de l'òpera mundial, una ambaixadora de la nostra terra en qualsevol racó del país on s'ha pogut escoltar. Era prudent i amable, d'actituds conciliadores, dispensant el seu somriure arreu on anava. Va arribar amb perseverança al cim del seu art. Ens va fer gaudir especialment en interpretacions a la basílica de la Sagrada Família i a Santa Maria del Mar. La recordem també entre llàgrimes el dia que va cremar el Liceu. La portem al cor en molts moments en què el seu cant ens va omplir l'ànima de bellesa i art".

Omella ha recordat també les paraules que Marta, germana de Llàtzer, adreça a Jesús. "El meu germà ressuscitarà l'últim dia". I Jesús respon: "Jo soc la resurrecció i la vida", poc abans que Llàtzer torni d'entre els morts.

Un rèquiem esplendorós

La segona part de la cerimònia ha consistit en la interpretació del 'Rèquiem' de Giuseppe Verdi per part de l'Orquestra Simfònica i el Cor del Liceu, dirigits per Josep Pons i amb la col·laboració de la Polifònica de Puig-Reig i les veus d’Ainhoa Arteta, Anna Larsson, Nikolai Schukoff i Aleksander Vinogradov. Compost el 1874, un any després de la unificació d'Itàlia i com a homenatge a l'escriptor Alessandro Manzoni, autor d''Els promesos', el 'Rèquiem' de Verdi va suposar el trencament d'un llarg silenci per part del compositor, que des d''Aida' no havia escrit res, tot i que després del 'Rèquiem', que es va estrenar quan tenia 60 anys, encara escriure dues peces mestres més, 'Otello' (1887) i 'Falstaff' (1893).

La cerimònia està presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i compta amb la presència dels ministres de Cultura i Política Territorial, José Guirao i Meritxell Batet, i la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Laura Borràs.

També hi ha a la missa el vicepresident del Parlament, Josep Costa; la secretària general de Cultura, Dolors Portús; la directora de l'Inaem, Amaya de Miguel; la portaveu del PP i diputada Dolors Montserrat; el diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Oriol Lladó; el tercer tinent d'alcalde de l'Àrea de Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència de Barcelona, Jaume Asens; el president de la Fundació Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany, i el coordinador de l'Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, Òscar Pascual.