Concerts i teatre a les 20 h per adaptar-se al toc de queda

Després de saber que la cultura es podrà excedir una hora del toc de queda, i els espectadors podran sortir del teatre a les 22 h i circular pel carrer fins a les 23 h, aquest dilluns les sales han anat anunciant les mesures que prendran per adaptar-se al toc de queda. En la majoria de casos la nova hora d'entrada als espectacles és a les 20 h. L'estat d'alarma obliga el sector a europeïtzar els horaris a marxes forçades. En alguns casos es mantindran ja fins a finals de desembre per evitar el ball d'horaris (Teatre Lliure, L'Auditori), mentre que en d'altres tornaran a la normalitat tan bon punt es pugui. És el cas del festival Temporada Alta, que ha modificat horaris per als pròxims quinze dies, avançant funcions el mínim imprescindible.

Dissabtes, doble sessió

En els casos de sales que ja tenien l'horari de vespre a les 20 h, l'únic efecte és avançar les funcions de dissabte per poder fer doble sessió. És el cas del Teatre Lliure amb Bonus track i La nostra parcel·la, que dissabte es podrà veure a les 17 h i les 20 h. Són els horaris que farà El mètode Grönholm, que estrena pròximament al Poliorama. "Des de fa anys, el TNC ja està aplicant uns horaris menys nocturns i més europeus, els quals han comptat amb el suport i la complicitat del públic", diuen al teatre. Totes les funcions de vespre seran a les 19 h.

En el cas d'espectacles de durada que vagi més enllà de les dues hores, com El quadern daurat del Lliure, l'horari de les funcions s'avança a les 19 h de divendres a dissabte o bé a les 19.30, com és el cas d' El combat del segle a la Sala Beckett.

A les sales de concerts, tres quarts del mateix. A L'Auditori han fet una norma general fins al desembre: la programació s'avança una hora. És el mateix que ha aplicat el festival Ciutat Flamenco. Al Liceu de moment han canviat els horaris només de les produccions en cartell: el Don Giovanni s'avança a les 19 h (ja l'havien retallat per poder acabar a les 23 h, com obligava l'anterior mesura del Procicat, que també retallava els aforaments de les sales al 50%) i es trasllada una funció de Sis solos soles a les 12 del matí.

Les sessions golfes, mortes

El problema més greu és per als cinemes, que perden una hora més d'explotació i, en la majoria de casos, una sessió sencera. L'última sessió és al voltant de les 20 h. En el cas de la Filmoteca, a les 19 h. El problema també és per als teatres que fan multiprogramació o multifuncions. Fins ara ja s'havien cancel·lat funcions, per exemple de Pegados. Les sessions golfes quedarien anul·lades definitivament en cas que s'allargui la mesura. És el que li passaria a El Terrat amb L'èxit de la temporada, que s'havia de veure al Teatre Victòria després de les funcions d'El Mago Pop a les 22 h i es quedaria sense teatre per escenificar-se. Les activitats posteriors a les obres, com les postfuncions, en general es cancel·len.

Sobre la possibilitat que hi hagi confinament de cap de setmana, Toni Albadalejo d'Anexa, productor d' El mètode Grönholm, afirma: "Si som espais segurs i ho hem demostrat, si el Govern creu que som un bé essencial, crec que continuarà mantenint l'excepcionalitat dels espais culturals".