Concha, l'àvia 'instagramer' que ha conquistat Disney

Mai és tard per ser 'influencer'. Ho ha demostrat Concha García Zaera, una dona valenciana que amb 88 anys i més de 157.000 seguidors a Instagram ha conquistat la xarxa amb les seves il·lustracions realistes fetes amb el programa Paint.

Des de paisatges fins a animals i racons urbans, aquesta àvia entranyable ha fet el salt a 'influencer' amb les seves creacions: Disney l'ha contractada perquè comparteixi la seva visió particular de la nova Mary Poppins (la pel·lícula que s'estrena divendres) amb una de les seves il·lustracions. Disney considera el dibuix "una obra d'art pràcticament perfecta en tot". "És un personatge que sempre m'ha encantat", assegura l'artista digital, que espera amb ganes l'estrena d''El regreso de Mary Poppins' aquest divendres al cinema, a la qual assistirà com a convidada especial.

Concha García (@conchagzaera) va invertir diverses setmanes a retocar el dibuix de la famosa mainadera fins que va quedar "satisfeta". Li van costar especialment el barret i els cabells del personatge, que a la pantalla gran encarna Emily Blunt. "Em va suposar un veritable repte perquè mai havia dibuixat cares", subratlla l'artista, que dibuixa només amb el ratolí.

De 'hobby' innocent a captivar la xarxa

L'àvia valenciana es va aficionar fa una dècada a la pintura a l'oli quan va entrar a la Universitat Popular, però el seu marit es va posar malalt i ho va deixar tot de banda per cuidar-lo. "M'avorria de mala manera a casa i, com que em queixava, els meus fills em van comprar un ordinador", recorda. Va ser el moment que va descobrir el Paint. El programa bàsic de dibuix de Windows, a diferència d'altres més populars d'il·lustració com l'Illustrator o el Photoshop, ofereix eines molt limitades per treballar. Per això assegura que cal "paciència, afició i gaudir fent-ho": "I guardar molt sovint!, perquè a vegades, després d'estar dies amb un dibuix, se m'ha esborrat".

540x306 Per fer les seves il·lustracions va "caçant" imatges, posatls o quadres que li agraden i les copia a ordinador / @cochagzaera Per fer les seves il·lustracions va "caçant" imatges, posatls o quadres que li agraden i les copia a ordinador / @cochagzaera

Tot i la gran recepció que ha tingut, ella treu importància a la seva feina perquè la considera un 'hobby': "No entenc gaire bé per què us criden tant l'atenció els meus dibuixos. Jo crec que són ben senzills", comenta.

540x306 Paissatge d'inspiració xinesa / @conchagzaera Paissatge d'inspiració xinesa / @conchagzaera

Les seves netes van insistir perquè s'obrís un compte a Instagram i compartís la seva feina. Quan el seu compte va pujar com l'espuma i cada dia li arribaven "milers de missatges" diu que es va "espantar molt". Ara ja s'hi ha acostumat, i assegura que coneix gairebé tots els seus seguidors pel nom d'usuari i intenta respondre a tothom.