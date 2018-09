El Congrés donarà via lliure a l'exhumació de Franco del Valle de los Caídos

Franco deixarà d'estar enterrat al Valle de los Caídos. El Congrés aprovarà el decret llei per exhumar les restes de Franco amb els vots a favor de tots els grups i amb l'abstenció del PP i Cs. Des que a l'estiu es va anunciar l'exhumació de Franco, el PP i Ciutadans ja van criticar la mesura, ja que consideren que "no és oportú ni prioritari" retirar el cos del dictador del Valle de los Caídos.

Precisament, per assegurar-se el suport d'ERC i del PDECat, Sánchez ha promès tramitar la norma com a projecte de llei i ha obert la possibilitat d'introduir més canvis a la llei de memòria històrica via esmenes.

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha defensat que no hi haurà "pau sense justícia" ni tampoc mentre es mantingui l'"atroç anomalia" que suposa que el dictador estigui enterrat al costat de les seves víctimes.

"Havíem d'haver-ho resolt abans, però, amb l'entrada en vigor de la llei de memòria històrica, el retard és insostenible", ha insistit Calvo, que creu que, després de 40 anys de democràcia, aquesta "anomalia" democràtica "requereix un tancament".

Segons ha apuntat Calvo, les restes del dictador es traslladaran al lloc que designi la seva família o, en tot cas, "a un lloc digne". El cas és que la família Franco ha intentat fer impossible l'exhumació, demanant fins i tot al Defensor del Poble que recorri davant el Tribunal Constitucional el decret llei per "profanació de sepultura".