'Conquista a medias': Una altra educació sentimental

Direcció i guió: Alice Wu. EUA, 104 minuts (2020). Amb: Leah Lewis, Daniel Diemer, Alexxis Lemire i Collin Chou. Disponible a Netflix a partir de l'1 de maig

El títol castellà del segon film d'Alice Wu podria definir, d'una banda, la naturalesa dual d’una pel·lícula que navega entre l’agredolç relat iniciàtic d’aspecte indie (una mena de subgènere en si mateix) i la comèdia romàntica juvenil mainstream. D'altra banda, podria referir-se als resultats aconseguits: tot i estar plena de llocs comuns i de situar-se massa a prop dels referents en què s’emmiralla (l'exquisida Adventureland, per exemple), resulta estimable la sensibilitat amb què aborda l'enamorament d’una noia adolescent per una companya de classe. A Conquista a medias, la sortida de l'armari d'Ellie (una convincent Leah Lewis) no constitueix, com sol passar en versions més melodramàtiques de la mateixa història, el tema principal del film, sinó que Wu opta per un to entre lleuger i íntim que subratlla el poder transformador del primer amor, sigui del tipus que sigui.

Aquesta actualització en clau queer de Cyrano de Bergerac s’esforça per descriure l'amor romàntic no com a objectiu vital sinó com a part essencial del procés de maduració personal; un discurs valent que, de nou, aconsegueix calar només a mitges. Finalment, el més interessant del film és la seva voluntat de colonitzar i reescriure certes estratègies narratives i visuals –com l’escena en què l'Ellie recita, en ple èxtasi amorós, els atributs de la noia amada– de la comèdia romàntica adolescent, aquest artefacte cultural que, durant anys, va ser clau en la nostra (molt normativa) educació sentimental.