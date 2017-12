El Consorci del Museu de Lleida presenta tres recursos per evitar el trasllat dels béns de Sixena

El ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo no ha volgut avançar les seves futures actuacions en el cas Sixena, l'endemà que es fes pública una providència del jutjat d'instrucció número 1 d'Osca que obliga el Museu de Lleida a retornar les 44 peces el monestir dels seus fons l'11 de desembre com a molt tard. Méndez de Vigo,que fa de conseller de Cultura arran de l'aplicació de l'article 155, no ha concretat aquest dimarts si emetrà l'ordre de retorn en els pròxims dies i s'ha limitat a dir que "les sentències s'han de complir i es compliran".

Però la sentència encara no és ferma: el Consorci del Museu de Lleida ha presentat entre ahir i aquest dimarts tres recursos, a l'Audiència Provincial de Barcelona i a l'Audiència d'Osca, per evitar el trasllat de les peces a l'Aragó. Segons ha explicat l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, l'objectiu dels recursos és defensar "el dret de retenció" de les peces. Un d'ells és "un escrit d'aclariments" dirigit a l'Audiència Provincial d'Osca per poder formular el recurs de cassació davant aquest mateix tribunal i si s'escau també si s'escau al Suprem. De totes maneres, cal tenir en compte que el consorci no forma part de la causa del jutjat d'instrucció número 1 d'Osca que és qui ha dictat la sentència provisional que obliga a lliurar l'art de Sixena i que ha fixat a través d'una providència el dia 11 de desembre com a data màxima per entregar les obres. És el Govern qui hauria pogut presentar recurs però en aplicació de l'article 155, el conseller de Cultura respon en la figura del ministre de Cultura espanyol, Íñigo Médez de Vigo, que no va deixar presentar-lo.

Àngel Ros, l'alcalde de Lleida: "La llei ens empara"

L'altre recurs s'ha presentat a l'Audiència Provincial de Barcelona, perquè és en aquesta jurisdicció on es compren les obres, i s'ha fet un recurs de reposició a l'ordre dictada d'entrega de les béns religiosos. Ros ha remarcat que ''encara no s'han esgotat totes les vies i fins al dia 11 de desembre encara hi cap algun recurs més''. L'alcalde ha defensat que la compra i posterior entrega en dipòsit al Museu es va fer en la legalitat i per això s'ha mostrat convençut que ''la llei ens empara''.

Àngel Ros, també ha recordat que ahir dilluns el consorci ja va presentar un recurs davant l'Audiència Provincial de Barcelona, a la sala civil, per defensar el dret de retenció que té el Museu de Lleida davant l'orde religiosa a qui la Generalitat va comparar, ''complint la legalitat'', les obres d'art de Sixena.