El Consorci del Museu de Lleida insta l'Aragó perquè els seus tècnics vagin a recollir la Immaculada en litigi

260x366 La pintura de la Immaculada que no es va poder entregar dilluns. / MUSEU DE LLEIDA La pintura de la Immaculada que no es va poder entregar dilluns. / MUSEU DE LLEIDA

El Consorci del Museu de Lleida insta l'Aragó perquè els seus tècnics es desplacin fins a Lleida per recollir la Immaculada en litigi que no va ser localitzada durant el trasllat dels béns de Sixena del museu l'11 de desembre, a través d'un escrit d'al·legacions presentat aquest dimarts al jutjat d'Osca.

Davant les reiterades declaracions en mitjans de comunicació de la consellera de Cultura de govern aragonès, Mayte Pérez, per exigir al Museu de Lleida entregar el quadre de la Immaculada abans d'una setmana, el Consorci no entén com pot esperar aquest enviament, quan ja va notificar al jutjat que "la possessió no s'entregaria, sinó que havia de ser recollida", és a dir, que l'havien d'anar a buscar. Fins i tot l'advocat de Vilanova de Sixena, Jorge Español, entén que no ha de ser el Museu de Lleida qui entregui aquesta obra i per aquest motiu ja va demanar al jutjat d'Osca el 3 de gener que la jutge ordenés al ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, com a conseller de Cultura en funcions a causa de l'article 155, que entregués el quadre de la Immaculada en un termini de dos dies, i el va alertar que si no ho feia, podria ser acusat de desobediència.

El jutjat encara no s'ha pronunciat sobre la qüestió i l'obra segueix, de moment, al Museu de Lleida. En l'escrit presentat pel Consorci aquest dimarts, es recorda que ja van informar el jutjat, fa ara un mes, que havien trobat el quadre que faltava i que era al Museu a disposició de les autoritats aragoneses. En l'escrit de desembre afegien que "el jutjat pot, si així ho considera adequat, assenyalar dia i hora perquè la comunitat autònoma de l'Aragó prengui possessió de lobra". La nova titular del jutjat va enviar la setmana passada una providència a la Generalitat, com a propietària de les obres en litigi, en què instava a tornar el quadre ''sense dilació''. Aquest escrit però, no fixava cap data concreta i tampoc feia referència a una confiscació forçosa de la peça.

'La Immaculada' és una pintura del segle XVIII que formava part del lot de 44 peces requerides per la jutge. Es va localitzar al Palau Episcopal de Lleida tres dies després de l'entrada policial al museu i es va traslladar al Museu de Lleida, on espera que la jutge decideixi qui la trasllada i quan.