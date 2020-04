Corcs Drum&Organ estrenen el videoclip de 'Jackie Mittoo has a spam message in his inbox'

Restituir el valor a instruments oblidats pel pas del temps és un dels propòsits del bateria Oriol Casas i l'organista Joan Sobrevals, els dos components del duo Corcs Drum&Organ. Com els músics de música antiga que toquen amb instruments d'època, ells fan sevir una bateria i orgue fabricats als a anys 70 per sonar com una banda de soul, funk i R&B. Així sona el disc Una altra excepció, que publicarà el 17 d'abril Adarce Records, un segell lligat a BCore.

La cançó Jackie Mittoo has a spam message in his inbox és una avançament del disc, i ha donat lloc a videoclip enregistrat a l' Estudi Creueta que il·lustra perfectament la manera de fer del duo. Aquí Corcs Drum&Organ fan un homenatge a Jackie Mittoo, el llegendari teclista jamaicà que va formar part de The Skatalites i que va ser director musical de l'estudi i discogràfica Studio One.