'Crida', el nou videoclip de Segonamà amb Txarango

El grup tarragoní Segonamà, conjuntament amb Txarango, estrena la cançó 'Crida', quart single de l'últim disc, 'Respira'. El videoclip, realitzat per Gerard Cardona, és l'acompanyament perfecte de la cançó per transmetre el caràcter festiu que tant representa els dos grups. La inspiració d’aquest vídeo arriba des del continent americà, com es pot veure per l’estètica urbana de tot el vídeo, un factor de tendència. És la producció més ambiciosa del grup, de fet: per enregistrar-lo han comptat amb un nombrós equip de professionals.

La cançó juga amb els ritmes càlids propis de la cúmbia i la salsa i transmet una reflexió que en diverses ocasions es passa per alt: quan ens enamorem, ens deixem portar i idealitzem, i per això abans és prioritari buscar-se i intentar-se conèixer a un mateix.

Aquest videoclip serveix també per presentar el Crida Tour, la gira més exigent de Segonamà. L’estrena d’aquest nou espectacle es farà a La [2] de l'Apolo de Barcelona dimecres, 27 de febrer.